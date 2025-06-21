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新州華人兄弟溺斃案 救生員未救援 家屬提懲罰性賠償

編譯周芳苑／綜合報導
新州兩名華裔兄弟2022年6月8日在林肯社區公校的室內游泳池溺斃。(林肯社區公校)
新州兩名華裔兄弟2022年6月8日在林肯社區公校的室內游泳池溺斃。(林肯社區公校)

新澤西州貝玉恩市(Bayonne)兩名華裔兄弟2022年在一所公校室內游泳池溺死，事隔三年，死者家屬律師引述證據表示，一連串謊言、掩蓋、救生員未全力搶救並漠視安全導致悲劇，因此尋求懲罰性賠償(punitive damages)。

家屬律師表示，19歲鄭楚明(Chu Ming Zheng)和16歲江鄭瑜(Jack Jiang)死亡情況，證明了對貝玉恩市教育委員會(Bayonne Board of Education)及其工作人員予以懲罰性賠償是合理的。

兩名華裔兄弟2022年6月8日在林肯社區學校(Lincoln Community School)游泳池開放時段溺死。

目擊者稱，兩名男孩顯然是在學習游泳。律師稱，他們當時身處在泳池中狹窄區域，從水深約4呎突然陡降至13呎，最終溺水身亡。

律師稱，根據監視器畫面，一名救生員發現青少年陷困境後，並未採取緊急行動，而是離開泳池區，令人震驚。

該聲明又說，救生員還對當晚行動和人員配備情況向警方撒謊。

兩名男孩家庭的律師向哈德遜郡法官提交文件，請求修改民事訴訟，納入「欺詐性隱瞞」指控，並准予尋求懲罰性賠償。

懲罰性賠償用於懲罰被告特別有害或魯莽的行為，阻止未來再發生類似行為。

就在影片和目擊者證詞公佈後，原告提出懲罰性賠償動議。這些證詞揭露貝玉恩市教育委員會及其多名員工嚴重管理不善且冷漠；學區安全政策要求至少要有三名救生員值班，但當時只有兩名救生員，其中一人從未下水。

一名救生員承認事發時他沒有被弄濕，且未下水試圖搶救這對兄弟。

影片顯示，只有第二名被分配到兒童泳池的救生員伸出援手，救出一男孩後就疲憊不堪；另一受害者由冰池裡的民眾從池底救出。

律師說，大廳和泳池區有監視器錄影，才得以揭露種種虛假陳述。救生員並不知道有錄影。

法律團隊聲稱，管理人員未執行基本安全規程、未採取應急行動、並允許未經培訓或準備不足的工作人員在繁忙公眾時段監督。

華裔 新澤西州 公校

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