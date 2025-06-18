An-An & Annil時尚生活館 新張開業 剪彩活動熱鬧歡欣

AN-AN時裝店新張剪綵，右12為東主盤玉蘭。

6月14日，位於費城華埠 的An-An & Annil時尚生活館新張剪綵，費城眾多華社領袖、商界精英，親朋好友、舊雨新知到場支持慶賀，場面溫謦而熱鬧。

剪綵活動熱鬧非凡，現場彩球高掛，金獅起舞，鑼鼓喧天。門前排放著各界好友贈送的花籃賀禮。吉時一到，An-An東主盤玉蘭女士與前來捧場的貴賓們一齊剪下紅色彩帶，寓意著未來生意興隆，財源如海，駿業順風。

盤玉蘭女士現任賓州華人 工商會會長，活躍於華埠社區，是商界精英，長期熱心公益，幫助僑胞排憂解難，人緣甚好，人脈極廣。她感謝參加開業典禮的各位嘉賓，承諾會將部分收入，捐贈給中國山區的貧窮小朋友們用於學習及生活，感謝曾經資助過山區小朋友的善長人翁，並代表山區小朋友謝謝大家的善舉。祝好人一生平安，福有攸歸。

An-An不僅是一家時裝店，更是一個為全家人打造時尚+歡樂的新空間。主要經營童裝、男女服裝、宴會禮服、旗袍、西裝、襯衫、領呔、鞋襪、內衣褲、首飾、精品及玩具等，種類繁多。童裝區還是小朋友的天堂，遙控車、積木、娃娃屋、益智遊戲，一樣都不少。地址：216 N 9th St.,Phila., PA 19107 電話：(267) 225-7296 郵箱：[email protected]