電費高漲 新州多數家庭補貼百元、低收戶250元

新州州長墨菲對負責供電給6500萬美國人的電網協調商PJM Interconnections表示不滿。(PJM臉書)

電費 高漲，民眾叫苦，新澤西州 長墨菲在暑夏將臨之際，宣布對多數家庭補貼百元，低收入家庭多達250元，「直接減輕」民眾的電費負擔。

墨菲說，他將動用4.3億元減輕390萬用電戶的負擔，去年夏天電費「不正常的高」，民眾抱怨連連，政府特別提出補助辦法。

他說，「大家一起來，為新澤西人民提供緊要的經濟舒壓，直接降低州民的負擔。」具體做法是在用電戶的電費帳單上抵減繳納額，可能9月或10月的電費單就會顯示。

墨菲說，補帖政策有待新澤西公用事業管理委員會(Board of Public Utilities)核准後實施。這筆經費來自原定為鼓勵發展綠能的預算。

他為了對抗高電價，曾發布行政命令，規定電力公司將隆冬不得斷電的期限，延展到盛夏，也籲請電力公司重接供電線時，不要收取「接電」費。

他在宣布補帖州民電費的記者會上，持續對負責供電給6500萬美國人的電網協調商PJM Interconnections表示不滿。「大家應該一起探討每一可行辦法，長期降低能源成本，讓一般家庭在本州更付得起電費。」

今年的能源價格競標程序已經走完，連年上漲的趨勢難以避免，1日開始的新年度電價，對新州主要電力公司如大西洋城電氣、PSE&G、澤西中央電力與燈光、洛克蘭能源，都有影響，客戶電費漲20%左右。

州政府初選已經告一段落，民主黨 人唯恐電費高漲，會影響秋天的兩黨候選人決戰選情，對墨菲的繼任人和州議會民主黨80席都不利，民主黨的墨菲此刻提出電費補助，不無「選舉考量。」

州參議會少數黨領袖布可(Anthony Bucco，共和黨)批評州長挪用綠能經費，違背自己的能源政策，無助解決「整體問題」，對升斗百姓的裨益也不大。