新蕊畫會畫展 新州Chatham圖書館登場

謝絹代86歲的高中同學Elaine（左三），偕伴趕來欣賞于兆漪（左一）師生畫展。（記者孫影真／攝影）

美東中華藝術協會(NJCCAA)新蕊畫會日前在新澤西州 Chatham圖書館舉行「于兆漪師生聯合畫展」開幕茶會，吸引近百名畫友出席，畫展中特別展出于兆漪三幅作品，以及畫會前老師謝絹代的兩幅遺作，茶會最後邀請盧鎮峰現場快速作畫。

展出作品有工筆、山水、花鳥、人物水墨畫、鋅版畫、油畫等。（記者孫影真／攝影）

新蕊畫展有14名學生共展出三十多幅不同風格的作品，包括傳統工筆、寫意山水、花鳥、人物水墨畫、鋅版畫、和融合中西的油畫等。卓玉昭帶著91歲的父親出席，謝絹代86歲的高中同學Elaine也偕伴趕來賞畫，博根郡20多位台僑開了近一小時的車來賞畫，畫廊負責人蘭萱領著大學剛畢業的新鮮人到場觀摩。

新蕊畫會前老師謝絹代絲綢山水畫遺作，吸引來賓研究用色與層次，為之讚嘆不已。（記者孫影真／攝影）

新蕊畫會會長傅家瓊表示，前老師謝絹代絲綢山水畫遺作，吸引賞畫者駐足研究用色與層次。對國畫很有興趣者還想拜師于兆漪，曾買過于兆漪畫作人士也到場觀展，也有學生在世界日報 看到畫展消息，從賓州 專程探望老師並賞畫。

獲得紐澤西25項獎座的博根郡畫家盧鎮峰，現場示範水彩畫。（記者孫影真／攝影）

此次提供作品展覽的會員包括陳汝錦、梁黛妮、陳振中、傅家瓊、黃春美、藍玉澐、羅薇薇、盧鎮峰、羅瑞丹、宋麗鈺、陶立筠、汪維、楊琳琳及易榕青等，其中，獲得紐澤西25項獎座的博根郡畫家盧鎮峰，現場示範水彩畫，半小時畫成2張大張水彩畫，讓在場愛畫者嘆為觀止。

現場有小朋友跟著父母賞畫，還幫忙抽獎。（記者孫影真／攝影）

圖書館畫展聯絡人Celeste Fondaco對展出畫作給予讚美，並力邀新蕊畫會明年再度辦展。

畫展將展至6月30日，Chatham圖書館地址：214 Main Street, Chatham, NJ 07928，網址：chathamlibrary.org。