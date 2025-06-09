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糧食補助經費遭刪減 賓州告聯邦農業部

編譯周芳苑／綜合報導

賓州政府日前起訴美國農業部，稱該政府部門在總統川普領導下，非法刪減給各州的10億餘元糧食補助計劃援助金，這些援助金用來為學校、托兒中心、食物銀行從農場購買糧食。

賓州民主黨州長夏皮羅(Josh Shapiro)是在位於哈里斯堡(Harrisburg)聯邦法院提出訴訟，請求法院撤銷農業部終止補助計畫的決定。

美國農業部3個月前通知各州，疫情期間的援助計畫不再是優先事項，將予以終止。針對這樣的決定，夏皮羅質疑，假如不養活人民和照顧農民，那政府的優先事項到底是什麼？美國農業部則拒絕置評。

夏皮羅說，削減經費將對居民和當地農民將帶來毀滅性衝擊。夏皮羅團隊在訴訟中表示，美國農業部終止合約的行為違法，而且示農業部並未解釋合約為什麼不再是優先事項，合約也沒有明確允許農業部以這些理由終止合約。

位於霍舍姆(Horsham)的農場教育中心Pennypack Farm and Education Center農民代表瓊斯(Kirstie Jones)在農場工作10年了，她說，農場工作不輕鬆，但想到所種植的糧食能養活一些人時，所有辛苦都值得。

在一份為期三年的合約下，賓州失去了1300萬元補助，州府原本打算用這筆錢從農場買食物，充實食物銀行的存糧；其他各州也用補助金從農場買食物，用於學校營養計畫和兒童保育中心。採購的食品包括起司、雞蛋、肉類、水果和蔬菜等。

農業部 賓州 疫情

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