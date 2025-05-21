我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

賓州東南部白卡患者最多醫院 6成關閉或縮編

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州東南部的克羅澤-切斯特醫療中心(Crozer-Chester Medical Center)本月初破產關閉。(醫院臉書截圖)
賓州東南部的克羅澤-切斯特醫療中心(Crozer-Chester Medical Center)本月初破產關閉。(醫院臉書截圖)

賓州東南部有最多白卡病人的醫院近10年來已有6家關閉或者大幅縮減規模，克羅澤-切斯特醫療中心(Crozer-Chester Medical Center)本月初破產關閉，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)公開譴責此「醫療危機」，國會若繼續執行刪減數千億經費，將導致人們難以享有醫療補助計畫(Medicaid)，低收入患者高度依賴的醫院處境恐更艱難。

截至目前，這10家醫院已有4家關閉。克羅澤-切斯特醫療中心5月才剛關閉，同樣位於阿普蘭(Upland) Drexel Hill's Delaware County Memorial於2022年關閉，兩家費城醫院Hahnemann及St. Josep's分別於2019年、2016年關閉。

另有幾家醫院大幅縮編，包括位於西費城的原仁慈費城醫院(Mercy Philadelphia)、位於東諾里頓(East Norriton)的郊區社區醫院(Suburban Community)。

夏皮羅上周在克羅澤-切斯特醫療中心外舉行的記者會上，指責國會的刪減經費計畫將加劇醫療保健危機，敦促聯邦立法人員認真考慮提案後果。

最多白卡病人的醫院當中，目前仍如常運作而且所有權未變動醫院包括費城的天普大學醫院(Temple University Hospital)以及Trinity Health Mid-Atlantic公司旗下的Mercy Fitzgerald、Nazareth Hospital兩家醫院。

天普大學有大量的州府援助，足可彌補醫療補助和無保險患者帶來的損失。Trinity Health Mid-Atlantic則是全美最大天主教醫療系統之一，擁有龐大資助，但據悉該系統最近仍不得不將費城地區醫院的部分服務加以整合。

至於縮編的醫院，Trinity Health Mid-Atlantic於2020年宣布關閉西費城的仁慈費城醫院，藉由與賓州其他醫療機構合作，該醫院急診等部分服務得以保留。總部位於加州的Prime Healthcare本月初宣布關閉急診科，並將位於東諾里頓的郊區社區醫院縮編成擁有15張床位的老年精神病院，此前病床數已從120多張減半至60床。

費城 賓州 天普

上一則

亞城中華文化學校 歡送7畢業生

下一則

芝市發生91年來首次沙塵暴 國家氣象局：不會成常態

延伸閱讀

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬
賓州女失蹤8年後 丈夫涉嫌殺妻被捕

賓州女失蹤8年後 丈夫涉嫌殺妻被捕
賓州罕病嬰患嚴重CPS1缺乏症 個人化基因療法治癒首例

賓州罕病嬰患嚴重CPS1缺乏症 個人化基因療法治癒首例
近十年汽車保費 費城漲速比郊區快一倍

近十年汽車保費 費城漲速比郊區快一倍

熱門新聞

康州華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德2023年4月10日獨自在日本中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，搜尋過程曾發現她的背包。(取自GoFundMe網站)

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

2025-05-19 19:56
移民執法人員在芝城華埠逮捕三名華人。(華埠更好團結聯盟提供)

ICE芝城華埠執法 3華人當街遭攔停逮補

2025-05-19 10:38
長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)

長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

2025-05-14 12:30
張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

曾任胡錦濤大廚 張鵬亮締造華府中餐傳奇

2025-05-19 02:15
威斯康辛州法官杜根被聯邦調查局以妨礙移民局執法為由，13日遭大陪審團起訴。（美聯社）

阻ICE執法 威州女法官遭大陪審團起訴 最高可關6年

2025-05-14 08:52
奧卡諾根郡警長辦公室和救難隊獲報後趕赴山難現場搜尋死者遺體。(美聯社)

攀岩墜谷3同伴死 他重傷花數十小時找到電話報警

2025-05-14 19:48

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌