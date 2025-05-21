賓州東南部白卡患者最多醫院 6成關閉或縮編

賓州東南部的克羅澤-切斯特醫療中心(Crozer-Chester Medical Center)本月初破產關閉。(醫院臉書截圖)

賓州 東南部有最多白卡病人的醫院近10年來已有6家關閉或者大幅縮減規模，克羅澤-切斯特醫療中心(Crozer-Chester Medical Center)本月初破產關閉，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)公開譴責此「醫療危機」，國會若繼續執行刪減數千億經費，將導致人們難以享有醫療補助計畫(Medicaid)，低收入患者高度依賴的醫院處境恐更艱難。

截至目前，這10家醫院已有4家關閉。克羅澤-切斯特醫療中心5月才剛關閉，同樣位於阿普蘭(Upland) Drexel Hill's Delaware County Memorial於2022年關閉，兩家費城 醫院Hahnemann及St. Josep's分別於2019年、2016年關閉。

另有幾家醫院大幅縮編，包括位於西費城的原仁慈費城醫院(Mercy Philadelphia)、位於東諾里頓(East Norriton)的郊區社區醫院(Suburban Community)。

夏皮羅上周在克羅澤-切斯特醫療中心外舉行的記者會上，指責國會的刪減經費計畫將加劇醫療保健危機，敦促聯邦立法人員認真考慮提案後果。

最多白卡病人的醫院當中，目前仍如常運作而且所有權未變動醫院包括費城的天普 大學醫院(Temple University Hospital)以及Trinity Health Mid-Atlantic公司旗下的Mercy Fitzgerald、Nazareth Hospital兩家醫院。

天普大學有大量的州府援助，足可彌補醫療補助和無保險患者帶來的損失。Trinity Health Mid-Atlantic則是全美最大天主教醫療系統之一，擁有龐大資助，但據悉該系統最近仍不得不將費城地區醫院的部分服務加以整合。

至於縮編的醫院，Trinity Health Mid-Atlantic於2020年宣布關閉西費城的仁慈費城醫院，藉由與賓州其他醫療機構合作，該醫院急診等部分服務得以保留。總部位於加州的Prime Healthcare本月初宣布關閉急診科，並將位於東諾里頓的郊區社區醫院縮編成擁有15張床位的老年精神病院，此前病床數已從120多張減半至60床。