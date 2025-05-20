賓州女失蹤8年後 丈夫涉嫌殺妻被捕

古爾德(Allen Gould)涉嫌謀殺妻子遭逮捕關押。(切斯特郡檢察官辦公室)

賓州 婦女安娜‧瑪潔尤斯卡(Anna Maciejewska)失蹤長達八年，雖然遺體尚未找著，但檢警終於取得證據，指控她丈夫古爾德(Allen Gould)涉嫌謀殺妻子；矢口否認涉案的古爾德，目前已被逮捕監禁。

有線電視新聞網(CNN)報導，2017年7月，州警布洛德(David Brodeur)來到古爾德的家表示，檢警調持搜索令前來搜索其住所。當時瑪潔尤斯卡已失蹤將近4個月；布洛德表示，他想看看古爾德有何反應。

但布洛德當時看不出古爾德有何反應，記未稱無辜、否認指控，也沒要求更多資訊。瑪潔尤斯卡的案子因此沉寂下來，直到今年5月中旬，警方再度登門，援引谷歌 (Google )搜尋等事證而逮捕了他，指控他謀殺妻子，目前古爾德收押禁見，但直到現在都未認罪。

切斯特郡(Chester County)檢察官薩若伯(Chris de Barrena-Sarobe)表示，雖然還沒找到瑪潔尤斯卡的遺體，但有可觀證據指出，她是被丈夫殺害的。

法院文件指出，2017年瑪潔尤斯卡的婚姻陷入很糟處境，3月與其他女性談到自己想離婚，但生怕爭奪兒子的監護權官司失利。同年4月11日她連續兩天沒上班，同事因此報警。

目前州檢警調取得的證據，首先是報警之前，顯然瑪潔尤斯卡的同事、家人有兩周都沒瞧見她，或聽到她講話。再來是3月30日，瑪潔尤斯卡的父親收到女兒發來祝他生日快樂的波蘭文簡訊，只是文法很爛，2017年7月，檢警調搜索古爾德的家，發現由谷歌翻譯列印出來的祝生日快樂波蘭文訊息，與她父親收到的一樣。

最後，古爾德2017年4月10日表示，他瞧見妻子驚惶開車離去，但警方5月8日找到那部奧迪車子，發現4月10日根本沒有人開；目前古爾德遭控一級謀殺罪等罪而被逮捕關押。