近十年汽車保費 費城漲速比郊區快一倍

費城汽車保費漲幅，比郊區高出一倍。(pexels)

賓州 保險部門調查發現，費城 汽車保費 近十年上漲速度是郊區的一倍，目前全年平均保費1948元，與全州平均值高71%。眾院議員正草擬法案減緩漲勢。

西費城州眾議員哈里斯(Jordan Harris)去年在聽證會上說，費城汽車保費高於郊區人人皆知，「費城問詢報」(Philadelphia Inquirer)針對賓州數據進一步分析發現，兩者差距最近更拉大。

2014至2023年間，全美消費物價上漲31%，費城汽車保費平均飆漲70%，郊區漲幅約33%到38%。

費城退休居民菲茨帕特里克(Marie Fitzpatrick)每月約開車200哩。截至去年 7 月 1 日的一年中，汽車保費增加 288元，一整年保費達1832元。

哈里斯擔任眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)主席，他說，州眾議員史考特(Greg Scott)和其他議員正在擬法案，希望緩和保費漲幅。

賓州保險廰(Insurance Department)發言人賽普斯(Adrian Sipes)說，保費上漲原因複雜，車輛趨勢變化、事故頻率和嚴重程度、車主選擇的保險範圍和限額、各地交通及施工等等地區性因素都息息相關。

賓州保險業聯合會(Pennsylvania Insurance Federation)主席格里爾(Jonathan Greer)說，費城地處人口稠密區而盜竊和事故發生率偏高，也被全球最大律師協會Association of Trial Lawyers of America.列為高訴訟區。

研究發現，各地汽車保費有異也與貧窮率、種族和其他人口統計特徵相符。

此外，汽車盜竊向來都是保險公司一大成本，影響汽車保費。隨著數位鑰匙和其他防盜措施普及化，汽車竊盜1990年代和21世紀初大減。

賓州汽車竊盜預防局(Pennsylvania Auto Theft Prevention Authority)數據顯示，1995年賓州共5.3萬輛汽車被盜，2020年減至近1.1萬輛，其中費城約5000輛；但2020至2023年間失竊案激增，費城最明顯，2023年費城竊盜量約2.3萬起、創新高，去年又下降至1.6萬起。