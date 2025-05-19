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長期受虐遭性侵 新州18歲女被關狗籠1年脫逃

記者張聲肇／綜合報導
18歲女孩長期受繼父莫斯里(Branndon Mosley，右)、母親史賓瑟(Brenda Spencer， 38歲，左)虐待。(康登郡檢察官辦公室)
18歲女孩長期受繼父莫斯里(Branndon Mosley，右)、母親史賓瑟(Brenda Spencer， 38歲，左)虐待。(康登郡檢察官辦公室)

新澤西州18歲女孩長期受到虐待，被關在狗籠一整年逃脫後，母親和繼父被控綁架罪，41歲的繼父莫斯里(Branndon Mosley)另加性侵罪。

NBC新聞台14日引述康登郡檢察官辦公室和格勞斯特鎮警局說，女孩5月8日在鄰居幫助下逃離母親史賓瑟(Brenda Spencer， 38歲)和繼父的掌控，9日向警方投訴說，2018年起就不斷受到虐待。

當時還在小學六年級的受害人奉母命退學，成為家中囚徒，「被迫住在狗籠裡，水桶就是她的廁所，一關就是一整年，偶而出籠放風。」後來，她又被關在上鎖的浴室裡，手腳被鏈住。有客人來的時候，她才得以離開浴室。有時候，她被關在空無一物的房裡，水桶就是馬桶。

她告訴警方，她的房間裝有警報器，她想逃離，母親和繼父馬上收到警報。她曾被用皮帶打過，也曾遭繼父性侵。

鎮警局掌哈欽斯(David Harkins)對此表示，這是該局員警所遇過「最惡劣」的案子。

警方前往她家勘查，發現她住的地方「情況悲慘」，擠滿了很多大丹犬(Great Dane large dogs)、栗鼠(chinchillas)等動物。家裡還有13歲的女孩，也因史賓瑟退學在家，家長對外稱兩女在家自學。

莫里斯是賓州交通局的火車司機，今年3月當選該局優秀員工。

檢警已對兩人提出如下犯罪指控：綁架、共謀綁架、加重攻擊、危害兒童福祉(虐待/殆忽職守)、犯罪拘禁、用致命武器加重攻擊、為非法目的持有武器、非法持有武器。莫斯里另遭一級加重性攻擊、二級性攻擊、與未成年人性接觸等罪控。兩人目前羈押在康登郡矯正所等待過堂。

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