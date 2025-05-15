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新州共和黨州長初選 西塔瑞利獲川普支持

編譯周芳苑／綜合報導
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川普宣布支持西塔瑞利(Jack Ciattarelli)角逐新州共和黨州長候選人。(西塔瑞利臉書)
川普宣布支持西塔瑞利(Jack Ciattarelli)角逐新州共和黨州長候選人。(西塔瑞利臉書)

新澤西州共和黨6月將舉行州長初選，總統川普(Donald Trump)12日在他的社群媒體Truth Social貼文，宣布支持西塔瑞利(Jack Ciattarelli，63歲)。

川普貼文表示，西塔瑞利是「美國優先」候選人(America First Candidate)。

川普支持對象一直懸而未決，新州共和黨人士認為，如今明確表態，對6月10日共和黨初選至關重要。西塔瑞利將面對四位對手。

西塔瑞利曾任新州議員，2017年參加共和黨州長初選失敗，2021年贏得共和黨提名，普選時落後民主黨州長墨菲(Phil Murphy)3%；共和黨稱，今年新州州長有機會翻盤。

在今年共和黨初選中，西塔瑞利與前電台主持人斯帕迪亞(Bill Spadea)較勁，兩人連月爭論誰比較忠於川普，過去都曾批評川普，卻也尋求他的支持。

其他三位候選人是批評川普的州參議員布拉姆尼克(Jon Bramnick)、以及兩位名氣較小的候選人包商巴貝拉(Justin Barbera)和前安歌塢崖(Englewood Cliffs)市長克蘭賈克(Mario Kranjac)。西塔瑞利民調領先。

獲川普支持後，西塔瑞利說，現在是團結政黨的時候，11月要大獲全勝。

西塔瑞利過去曾批評川普，2015年稱他是騙子，不適合擔任總統；2021年競選期間，為了不失去川普支持者而爭取溫和派支持，避談川普，後來贏得初選，自稱是雷根共和黨人，如今搖身一變成了川普派的共和黨人。

西塔瑞利在年初選獲得新州最多共和黨領導人支持，3月參加大西洋城共和黨領導人大會時提前離開，前往川普位於貝斯明斯特(Bedminster)的鄉村俱樂部。並分享一張兩人合影，大會上傳言川普將支持他。斯帕迪亞那個週末也在貝德明斯特與總統會面，但未公開訊息。

川普也對民主黨初選產生影響，六名候選人爭相自稱最有本事對抗川普政府。

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