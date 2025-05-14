新州文創促進會 母親節音樂會溫馨圓滿

與會嘉賓跟青少年北極星表演藝術家。（主辦方提供）

新澤西 文創交流促進會日前在多蘿西楊藝術表演中心(Dorthy Young Center for the Arts)舉辦「溫馨五月天母親節 音樂會」，吸引400位觀眾到場。

當日活動節目豐富，由美國千禧世代最具潛力小提琴家廖姵珳及資深著名鋼琴家範翠育表演「阿裡山之歌」，黃輔棠曲改編自1949年電影「阿裡山風雲」的主題曲「高山青」，旋律時而活潑自由、時而安靜優美，讓觀眾耳目一新。蕭泰然D調夜曲及巴爾托克羅馬尼亞舞曲兩位藝術家默契十足，為這埸音樂盛會增添光彩。

琵琶演奏大師泰鬥湯良興教授演出的「金蛇狂舞」熱鬧歡騰，贏得滿堂喝采。來自烏克蘭 的國際鋼琴家索菲亞(Sophia Agranovich)則以其深厚的情感表達，將現場氛圍推向高潮。

校園民歌歌手周興立博士在錢宇恆吉他伴奏下，演唱多首動聽歌曲，呼應母親節的主題，讓現場觀眾深刻感受到思念母親的情懷。

紐約文教中心副主任王鈺淇表示，今天的音樂會非常精彩，也觸動人心。她特別感謝會長吳麗卿，不僅持續推廣台灣文化也鼓勵年輕的一代。王鈺淇也提到，僑委會「魅力臺灣 Amazing Taiwan」 台灣文化巡演將於5月21日來到紐澤西，藉由舞蹈、音樂與戲劇等多元形式，重新呈現臺灣當代人文風貌與族群多樣性，歡迎大家踴躍參加。

吳麗卿在去年設立獎學金。今年是第一屆獎學金分別由Isabella Goodman與Justin Ni獲得。文創會志工獎是在表揚長期默默服務的北極星青少年義工和成人志工。其中，理事劉雅玲特別捐贈鮮花給予母親們的鮮花。

活動當天貴賓雲集，美國友井集團董事長鄭吉成、同淨蘭若慈護法師、華音青少年合唱團藝術總監林馨文等人都出席了盛會。