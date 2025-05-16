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第三屆亞太裔傳統月社區健康日活動在羅伯屋強生大學醫院RWJUH成功舉辦

新澤西訊
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左起：羅伯屋強生大學醫院RWJUH社區健康部CHPP協調員Mahwish Chishti，俄羅斯醫療部協調員Lana Romanenko，RWJUH華人醫療服務部主任李安琪（Angela Lee），羅伯森巴拿巴斯醫療系統RWJBH癌症協調專員王曉麗（Lily Wang），RWJUH Asian BRG 負責人Maheshkumar Patel， RWJBH多元族裔部主任鄒興睿 (Stephanie Zou)，RWJUH CHPP 主任Mariam Merced，羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，家庭醫學及社區健康系教授林偉如醫生（Dr. Karen Lin），RWJUH華人醫療部經理陳青霞（Joanne Chan），美門醫院MMC華人醫療部經理胡健香（Josephine Kam），Somerset醫院華人醫療部陳文琪（WenChi Chen）, MMC華人醫療部卜曉薇（Vivien ONeil），CBMC 醫院華人醫療部經理蕭燕麗（Ellen Tham）， RWJUH CHPP 經理Yesenia Hernandez。
左起：羅伯屋強生大學醫院RWJUH社區健康部CHPP協調員Mahwish Chishti，俄羅斯醫療部協調員Lana Romanenko，RWJUH華人醫療服務部主任李安琪（Angela Lee），羅伯森巴拿巴斯醫療系統RWJBH癌症協調專員王曉麗（Lily Wang），RWJUH Asian BRG 負責人Maheshkumar Patel， RWJBH多元族裔部主任鄒興睿 (Stephanie Zou)，RWJUH CHPP 主任Mariam Merced，羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，家庭醫學及社區健康系教授林偉如醫生（Dr. Karen Lin），RWJUH華人醫療部經理陳青霞（Joanne Chan），美門醫院MMC華人醫療部經理胡健香（Josephine Kam），Somerset醫院華人醫療部陳文琪（WenChi Chen）, MMC華人醫療部卜曉薇（Vivien ONeil），CBMC 醫院華人醫療部經理蕭燕麗（Ellen Tham）， RWJUH CHPP 經理Yesenia Hernandez。

羅伯屋强生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital-RWJUH），羅格斯醫學院（Rutgers Robert Wood Johnson Medical School）及華人醫療服務（Chinese Medical Program）今年共同舉辦的“第三届亞太裔傳統月大型社區健康日”活動與衆不同，5月3日一早，在羅伯屋强生大學醫院中庭就搭建起腸癌拱門，形象立體地演示腸癌的不同階段，二十多個不同的健康相關資訊展臺和四個義診台也準備就緒，吸引了200多人參加該活動。

本次亞太裔社區健康日活動由羅伯屋强生醫院，羅格斯醫學院，羅伯屋強生醫院社區健康推廣計劃（Community Health Promotion Program），華人醫療服務部主辦，新澤西癌症中心Screen NJ，羅格斯大學健康及耆老研究所，RWJBH乳癌防護及聯絡中心（Breast Health Connection），RWJ Fitness Center等醫院部門參與，此次活動並得到百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）公司，全美精神健康联盟新泽西分部，聯合保險等醫療健康機構，以及家庭健康及生育門診，癲癇/精神神經内科，樂康藥房，Equitable，Your Health Kiosk，Church in Piscataway，美東超市，以及帕金森運動，多家療養院等很多醫療健康部門參加。 羅格斯大學醫學院的醫生和醫學生在林偉如醫生的帶領下，為民衆提供血壓，血糖檢測，身體指數，以及CPR等急救知識的解答和注冊，還有由美國癌症協會ACS和ScreenNJ提供的相關乳癌，肺癌，腸癌及其他癌症篩檢的各種資訊。今年的Bollywood Zumba讓大家一下就運動起來，還有讓大家平靜身心的太極互動，帕金森運動教學，兒童游戲以及營養學家帶來的健康食品試吃，以及豐富的禮品抽獎。

羅伯屋強生醫院社區健康推廣計劃主任Mariam Merced介紹了社區健康推廣的重要性和她們團隊多年來為社區提供的各種服務。羅伯森巴拿巴斯醫療系統多元族裔部主任鄒興睿（Stephanie Zou）介紹了華人醫療服務部的團隊和一站式服務，癌症支持計劃和健康講座等服務，希望把醫院裏的各種醫療資源分享給華人社區。羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，家庭醫學及社區健康系教授，健康家庭及多元文化主任林偉如醫生（Dr. Karen Lin）介紹了醫學院的團隊，以及日常健康篩檢的重要性。百時美施貴寶集團（Bristol Myers Squibb）的副主席Kim L. Tran介紹了BMS PAN團隊的理念和對亞裔社區的支持，並希望能在更多活動上幫到社區民衆和病患。本次活動在醫院大型室内場地舉辦，來自各個不同健康部門和團隊的代表隨後也在各自展臺介紹了相關的服務，為此次活動帶來別樣豐富的資訊和不一樣的體驗，很多人表示非常開闊也不用擔心天氣變化，吸引了更多人來參加。

詳情請致電華人醫療服務部：732-923-5057

華人 癌症 乳癌 亞裔 血糖

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