美新世界報導：新州教育體系全美最佳

新州幼稚園到12年級的教育系統，名列全美最佳。(新州教育廳臉書)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report)公布各州綜合教育排行榜，新澤西州 拔頭籌，擁有全美最佳教育體系，與去年第四名的成績相較大有進步。

這項年度排名以幼兒園至初中(K-12)考試成績、大學排名、畢業率、學生債務等因素為考量依據；新州 在K-12學校和幼兒園考評的幾乎所有類別中都名列前茅。

美新世界報導資深數據編輯傑弗瑞-威倫斯基(Jaclyn Jeffrey-Wilensky)表示，新州K-12幼兒園的各項指標中都排名前五，SAT /ACT考試通過率和幼兒園入學率則名列第一。

新州州長墨菲(Phil Murphy)說，新州教育體系獲認可，主要是因為始終優先投資全美最佳的公立教育體系，強大的公立教育體系對於培養下一代領導者、使新州成為創建和養育家庭最佳場所方面發揮至關重要的作用。

佛羅里達州排名第二，主要是學費低和大學畢業率高，在高等教育子類別中得分很高。

2017年起，美新世界報導持續根據多項指標對各州進行排名，評估項目包括醫療保健、機會、基礎設施、犯罪與懲戒、財政穩定性、自然環境和經濟。

在綜合考慮所有類別的全美「最佳州」排行榜中，新州名列19。猶他州居冠，其次依序是新罕布夏、愛達荷、明尼蘇達和內布拉斯加州。

新澤西州在醫療保健、犯罪與懲戒類別名列前十；然而，在機會和財政穩定性等類別表現不佳，幾乎在50州中墊底。

西頓霍爾大學(Seton Hall University)副教授蒂恩肯(Chris Tienken)說，排行榜採用的SAT成績等若干指標都提供了籠統訊息，SAT並非屬於高中課程，並不是用來衡量教學或學習良好與否的有效指標，他提醒想搬到某州的家庭仔細考慮學區，

新州、麻州和康州K-12教育排名前三，高等教育排名卻跌至後半段；主要是因為大學學費高昂、學生畢業後背負沉重學貸。

新州今年的高等教育排名第36，整體教育高居榜首，部分原因是所有學前教育指標都得高分；與排名第二的佛州恰好相反。

2025年各州教育體系前十名依序是新州、佛州、科羅拉多州、猶他州、麻州、懷俄明州、威斯康辛州、南達科他州、華盛頓州、康州。