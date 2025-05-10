涉擅闖ICE拘留所爆衝突 紐瓦克市長一度被捕

新澤西州紐瓦克市長巴拉卡9日在一處拘留中心被捕，抗議者要求「放他出來」。(美聯社)

新澤西州紐瓦克市長巴拉卡9日在一處聯邦移民拘留中心被逮捕及拘留。(美聯社) 新澤西州 紐瓦克(Newark)市長拉斯·巴拉卡(Ras Baraka)9日 (周五)在一處聯邦移民拘留中心被逮捕，一名聯邦檢察官表示，巴拉卡「無視法律」持續抗議該拘留中心重新開放。巴拉卡在晚間八時後獲釋。

新澤西州代理聯邦檢察官阿麗娜·哈巴(Alina Habba)在社交平台X上表示，巴拉卡因擅闖並無視國土安全人員要求他離開Delaney Hall(由私營監獄運營商GEO Group管理的拘留設施)的警告而被捕。

巴拉卡告訴等候的支持者：「我沒有做錯任何事。」他表示，他不能談論案情，因為他已向律師和法官做出承諾。巴拉卡說：「我們所有人，我們每一個人，我不在乎你的背景，你的國籍，你說什麼語言，到時候我們必須阻止這些人在我們之間製造分裂。」

他強烈反對建造和開放這座擁有1000個床位的拘留中心，他認為因建築許可問題，拘留中心不應開放。

巴拉卡是民主黨人，目前正參選以接替因任期限制即將卸任的州長菲爾·墨菲(Phil Murphy)，他在非法移民 問題上與川普政府對抗立場鮮明。

巴拉卡強烈反對這座擁有1000個床位的拘留中心的建設和啟用，認為該中心因建築許可證問題不應被允許開放。

目擊者稱，巴拉卡是在試圖與新澤西州三名國會代表一起參觀設施時被捕。

新澤西「移民正義聯盟」的行動者維里·馬丁內斯(Viri Martinez)表示，當聯邦官員阻止巴拉卡進入時，現場爆發激烈爭執，即使巴拉卡返回大門外的公共區域後，爭執仍持續。

「現場有叫喊聲，並出現推擠」馬丁內斯說，「然後警員蜂擁而上，把其中一名抗議者摔倒在地，將巴拉卡戴上手銬並帶上一輛無標誌的車。

國土安全部在聲明中表示，當一輛載有被拘留者的巴士進入拘留中心時，「一群抗議者，包括兩名聯邦眾議員，衝破大門闖入設施」。

聲明稱，兩名國會議員以及多名抗議者目前「被困在設施內的警衛室」。

國安部助理部長麥勞夫林(Tricia McLaughlin)在聲明中稱這是「超乎尋常的政治作秀」，並表示這種行為危及執法人員和被拘留者的安全。

「國會議員並不凌駕於法律之上，不能非法闖入拘留設施。如果這些議員事先申請參觀，我們會安排他們參觀設施，」麥勞夫林說。

國土安全部表示，該設施擁有合法許可並已通過檢查。

截至9日下午，市長辦公室未立即回覆電郵和電話訊息。巴拉卡競選州長的發言人卡比爾·莫斯(Kabir Moss)表示：「我們正積極關注事態發展，將在有更多細節時會公布。」

這棟兩層樓的建築毗鄰縣監獄，之前曾作為中途之家運營。

今年2月，移民及海關執法局(ICE )與GEO集團簽訂了一份為期15年、價值10億美元的合同，將其作為紐瓦克拘留中心。這是ICE少見的長期且大額合約。

這一宣布是川普政府計畫在全美大幅增加拘留床位(今年預算約4萬1000個床位)的一部分。該交易宣布後，巴拉卡很快對GEO集團提起訴訟。

GEO集團首席執行官大衛·多納休(David Donahue)在上周的財報電話會議上表示，該合同預計每年將帶來超過6000萬美元收入，設施已於5月1日開始接收被拘留者。多納休還表示，該設施及密西根州另一設施的啟用，將使GEO集團與ICE簽約的總床位數從約2萬個增加到約2萬3000個。