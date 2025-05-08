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是誰過了43年才還書 新州小學生變偵探尋人

編譯周芳苑／綜合報導
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新州小學裡的暢銷童書「野蠻遊戲」(Jumanji)被借出後約43年，最近才以匿名方式郵寄歸還。(取自維基百科)
新州小學裡的暢銷童書「野蠻遊戲」(Jumanji)被借出後約43年，最近才以匿名方式郵寄歸還。(取自維基百科)

新澤西公校斯蒂爾曼小學(Stillman Elementary School)圖書館內暢銷童書「野蠻遊戲」(Jumanji)被借出後約43年，最近才以匿名方式郵寄歸還，引起該校學生高度好奇，小學生搖身一變成偵探，正想方設法找出還書人。

這本流離在外數十年的童書被匿名者以包裹寄還，附上40元匯票。圖書館員布雷夫(Jill Brave)拆開包裹，裡面有一本精裝版書本和匯票，但沒有任何解釋、也沒有真實可用的回郵地址，只標示盧澤恩郡(Luzerne County)鼓城(Drums)郵局地址。

書的背面有一個圖書館信封，信封內有借閱卡，卡上寫著「傑西卡(Jessica)，1982年5月26日」，另有一張手寫便條稱：「請在五天內歸還給威爾伯夫人(Mrs. Wilbur，當時的圖書館員)」，數字「五」下還劃線兩次。

便條特意強調借閱期五天，似乎無效；這本書遲至上周才被寄還，足足晚了43年。

圖書館員布雷夫對這本書的旅程感到欣喜；她通常不會對逾期還書收取罰款，除非書本弄丟了需要補購，這一本「野蠻遊戲」完好無損歸還。

布雷夫打從心底對不辭辛苦找書的人十分感謝，問題是不知道該感謝誰？究竟傑西卡是誰？是她寄出包裹、或者另有其人？

布雷夫招募校內小學生幫忙搜尋，在圖書館裡搭建證據牆，牆上有個尋找圖，印有一張斯蒂爾曼小學員工1982年拍攝的照片，也就是那本童書出借的年份，另有當年寫借書條的威爾伯(Marie L. Wilbur)訃聞副本、以及40元匯票出處賓州舒格洛夫(Sugarloaf)西聯匯款(Western Union)地址。

經調查發現，1982年該校有五人名叫傑西卡。這群小偵探打算對每位傑西卡進行調查。

斯蒂爾曼小學校長蘭德(Gayle Lander)說，最近孩子們興致勃勃要求閱讀「野蠻遊戲」。這本書1981年出版，該校圖書館才擁有一年後就被借出數十年。

小辭典╱野蠻遊戲

這本童書於1981年出版，是由美國作家克里斯·範·奧爾斯伯格(Chris Van Allsburg)創作和繪製的一本奇幻兒童圖畫書。書中講述兩個孩子偶然發現一個以狩獵為主題的神秘棋盤，他們沒有遵循遊戲說明，無意間引起混亂，家中出現獅子、猴子、叢林裡各式各樣的生物，甚至是被送到未知的非洲叢林。參與者的代價是遊戲開始便要走畢全程才能離開。此故事於1995年曾被拍成電影，由羅賓·威廉斯主演。

新州小學裡的暢銷童書「野蠻遊戲」(Jumanji)被借出後約43年，最近才以匿名...
新州小學裡的暢銷童書「野蠻遊戲」(Jumanji)被借出後約43年，最近才以匿名方式郵寄歸還，小學生想法找出還書人。(取自谷歌地圖)

新澤西 公校 賓州

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