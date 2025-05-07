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新州女警闖前男友家 被控入室搶劫、威脅燒屋

編譯周芳苑／綜合報導
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新州湯姆斯河市警員薩耶格(Rebecca Sayegh)未值勤時闖入前男友住家、威脅燒毀房子且拒捕。(湯姆河市警局)
新州湯姆斯河市警員薩耶格(Rebecca Sayegh)未值勤時闖入前男友住家、威脅燒毀房子且拒捕。(湯姆河市警局)

有關當局稱，新澤西州湯姆斯河市警員薩耶格(Rebecca Sayegh)未值勤時闖入前男友住家、威脅燒毀房子，而且拒捕，因入室搶劫等多項指控被提起刑事訴訟。

32歲的薩耶格被控入室搶劫、恐怖威脅、拒捕、兩項攻擊罪和兩項刑事破壞罪。線上法庭紀錄顯示，她目前仍被關押在海洋郡(Ocean County)監獄，30日上午首次出庭。

薩耶格的律師特恩巴赫(Terrance Turnbach)表示，被告理解對她所提指控的重要性，正採取措施妥善處理問題，並將在訴訟期間合作。

起訴書稱，薩耶格周五晚上11點20分左右以警棍砸碎前門玻璃，進了前男友位於伯克利(Berkeley)住處；她與前男友及當時屋內另一女子爭吵，後來開始推擠這對男女，口頭爭執演變成肢體衝突，導致其中一人眼睛腫脹。

證詞稱，兩名被闖入的受害者將薩耶格安置在客廳加以束縛，薩耶格隨後掙脫，砸碎物品、將牆上照片甩下，並且刮傷受害者其中一輛車的引擎蓋。

警方獲報前往現場，薩耶格試圖與值勤警員搏鬥，以肢體抵抗；當警察護送她走過車道時，她威脅燒毀房子。

薩耶格去年對該所任職的警局和鎮區訴訟，指控前湯姆斯河警察局(Toms River Police Department)局長利透(Mitch Little)和其他上級對她性騷擾，並因性別拒絕讓她升遷。在訴訟中，薩耶格聲稱她的工作環境「男性俱樂部」(boys club)氛圍當道。

薩耶格2017年6月加入湯姆斯河警察局，根據最新提報的退休金紀錄，她年薪8萬5685元；海洋郡檢察官辦公室(Ocean County Prosecutor’s Office)表示，她目前是帶薪停職。

新澤西州 性騷擾 退休金

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