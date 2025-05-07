新州ATM盜取銀行卡個資案 3嫌落網3在逃

新州發生多起ATM盜取個資案件。(pexels)

有關當局最近發現在新澤西州 和其他幾個州有大規模的自動提款機(ATM)盜取銀行卡個資行動，三人被捕，另有三人在逃，遭警方通緝。

新州 門羅鎮警察局(Monroe Township)聲明稱，該警局3月開始陸續接獲報告，指稱當地一家便利商店Wawa的提款機出現借記卡(debit card)詐欺交易。

門羅鎮警局警長薩利米(Mark Salemi)表示，Wawa員工獲報知道有異常交易後便馬上關閉自動提款機。

警方很快就發現，提款機被安裝盜刷器，裝在讀卡機上，竊取資訊和個人身份確認碼(PIN)。

警方利用車牌識別技術，找出一輛與這些詐欺交易有關的嫌疑車，並於3月25日在新州紐瓦克找到該車。後在紐瓦克警局協助下，警方在附近一處住宅找到多名嫌疑人，並執行搜查令。

搜查後發現一起複雜的盜刷行動。共查獲1700多張詐欺借記卡、大量盜刷設備及工具及超過14.4萬現金。

警方稱，現場逮捕三人，包括48歲巴拉班(Anton Balaban)、34歲巴勞塔(Constantin Gavrila Balauta)、27歲丹尼爾巴拉班(Constantin Daniel Balaban)，都來自羅馬尼亞。目前被關在成人懲教所。

三人被控二級洗錢罪和多項三級罪行，包括接收贓物、使用掃描設備、以掃描設備重新編碼、共謀。

巴勞塔另外在老橋鎮(Old Bridge)一家Wawa商店安裝盜刷設備被發現，在當地面臨指控，被控非法竊盜、盜用信用卡和偽造證件等七項罪名。

警方對另在逃三人發出逮捕令，包括25歲斯托伊卡(Denis Constantin Stoica)、26歲費拉魯(Sorin Adrian Cristian Feraru)和43歲坎帕努(Elena Ramona Campanu)；被控罪名與已遭逮捕的三人相同。

警方說，調查仍在進行，可能還會提出更多指控。報案電話(732)521-0222。