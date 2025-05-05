杜絕監獄毒品 寄往新州囚犯信件將先送檢

K2(又稱Spice)為仿大麻合成毐品。(聯邦緝毒局官網截圖)

新澤西州 為杜絕K2等毐品流入監獄，啟動全新郵件篩查計畫，寄往州監獄的郵件將被先送到拉斯維加斯機構審查，過關後再交給獄中收件人。

新州 監獄致力防止K2(又稱Spice)的仿大麻 合成毐品被挾帶在郵件內送給監獄囚犯。

K2可噴在紙上而後被吸食，很容易走私；毐品乾燥後難察覺。新州懲教部門(Department of Corrections)聲明，K2這樣的合成大麻化學成分難以預測、可嚴重危害健康，檢測、預防和因應都困難重重。

透過美國郵局寄送給囚犯的郵件須先送到拉斯維加斯第三方郵件供應商Pigeonly Corrections檢查；供應商拆開郵件，檢查違禁品、掃描並列印出來。之後，紙本郵件將轉發給新州囚犯，而內有亮片、人造鑽石、貼紙、剪報、硬幣、玩具和其他附加品的郵件將被拒收。

掃描後郵件也將以電子方式與懲教機構分享，進一步篩檢。原件將由 Pigeonly 保管45天後銷毀。

來自律師、法院和其他政府機構的信件將直接發送到拘留機構。

新州工會組織NJ PBA Local 105主席沙利文(William Sullivan)稱，新郵件系統實施以來，新州懲教系統過量服用率已約下降50%。

新郵件篩檢適用範圍4月初擴大至木橋市(Woodbridge) Special Treatment Unit，有400多名民事性犯罪者在押。

沙利文說，K2 毐品是各州監獄的大問題，被拘留者或囚犯吸食毒品可能影響到接觸他們的獄警；Special Treatment Unit獄警過去一個月四次接觸 K2 煙霧後被送往醫院。4月17日發生一起事故後，六名警員和兩名主管被送往外部醫療機構接受治療；上週又有一名獄警因擔心接觸二手菸而被帶離。吸入K2二手菸會讓人頭暈、嘔吐、頭暈目眩，甚至迷失方向。

K2 常被噴塗在偽造法律文件上，看起來像來自合法律師；警員依規定不得在沒有正當理由之下查閱法律文件，為杜絕假冒文件，近來加強反覆核對信封上的律師姓名。