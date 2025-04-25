第三屆亞太裔傳統月大型社區健康日活動 羅伯屋強生醫院 羅格斯醫學院及華人醫療服務將共同舉辦

羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital-RWJUH），羅格斯醫學院（Rutgers Robert Wood Johnson Medical School）及華人 醫療服務（Chinese Medical Program）將共同舉辦“第三屆亞太裔傳統月大型社區健康日”活動。今年的活動將於5月3日，星期六，在羅伯屋強生大學醫院中庭舉辦，這裏連接醫院和新澤西癌症 中心（Cancer Institute of New Jersey – CINJ）, Rutgers Health, 兒童醫院等大型健康機構，並將有更多醫療健康部門和社區健康提供者參加，大型開放式場地，風雨無阻為大家帶來義診，醫療諮詢，康樂運動等綜合性活動。

本次亞太裔社區健康日活動由羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院，新澤西癌症中心，羅伯屋強生醫院社區健康推廣計劃（Community Health Promotion Program），華人醫療服務部主辦，另外包括一些多次參加並支持該活動的羅格斯大學健康及耆老研究所，RWJBH乳癌 防護及聯絡中心（Breast Health Connection），西語裔和印度醫療服務，Screen NJ，全美精神健康聯盟新澤西分部，聯合保險等醫療健康機構，此次活動並得到百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）公司的大力支持，以及家庭健康及生育門診，癲癇/精神神經內科，藥房，Equitable，老年中心及療養院等很多醫療健康部門都將參加該活動，為社區提供豐富的醫療資源和服務。

除了血壓，血糖 檢測，身體指數等健康篩檢，還有乳癌，肺癌及其他癌症篩檢資訊，醫療常識展臺外，我們還邀請藥學院和醫學院的師生以及藥房為大家解讀使用的藥品，神經專科醫生為大家提供諮詢，Screen NJ今年並提供大型腸癌充氣模型為大家普及腸癌篩檢及不同腸癌階段的演示。此外還有豐富多彩的太極表演及互動，帕金森運動教學，兒童遊戲以及飲食專家提供的健康食品試吃等多種活動， 還有豐富的禮品抽獎，歡迎大家攜家人一同參加。

活動：第三屆亞太裔傳統月大型社區健康日Asian American Heritage Month Community Wellness Day

日期：星期六，5月3日

時間：11 AM – 2 PM

地點：RWJUH New Brunswick, Hospital Courtyard 羅伯屋強生大學醫院中庭

1 Robert Wood Johnson Place, New Brunswick, NJ 08901

停車指引：在醫院急診同側50米的Self Park停車場停車，坐電梯到1樓即可，請拿好車票兌換免費停車卡

該活動免費面對公衆開放，如希望參與展臺及提供文化活動請致電華人醫療服務部：732-372-8550 李安琪Angela，或732-228-3940 鄒興睿Stephanie