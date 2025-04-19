嚴重乾旱致農損 新州4郡列災區 可申請緊急貸款

美國農業部農場服務局指出，過去一年美國各地農田遭受氣候、成本等各種嚴峻挑戰。(美國農場服務局臉書)

新澤西州 南部包括大西洋郡(Atlanta)在內的四個郡，因去年秋冬季節嚴重乾旱造成農業損失，已被指定為自然災區，可申請緊急貸款 。

美國農業部 本周宣布這一個決定時說，藉由「災難界定」(disaster designation)，美國農業部農場服務局(Farm Service Agency)可針對受到自然災害後致力復元的農產供應者，提供緊急貸款。

目前，符合乾旱致作物損失的援助資格者包括大西洋郡、開普梅郡(Cape May County)、坎伯蘭郡(Cumberland)、格洛斯特郡(Gloucester County)；這四郡鄰近的其他郡可能也有資格申請援助，例如伯靈頓郡(Burlington)、肯登郡(Camden)、海洋郡(Ocean)和塞勒姆郡(Salem)。

美國農業部官員透過新聞稿表示，合乎資格者可利用緊急貸款進行各項復元，舉凡更換設備或者牲畜等必需品、重組農業經營、或者針對某些債務進行重新貸款。

美國農業部說，農業服務局將審查緊急貸款，並根據損失程度、可用的擔保和償還能力來決定是否批准申請。

官員表示，由於降雨量、溪流流量、地下水容量都非常低，南澤西(South Jersey)地區在去年的生長季節期間內，連續至少八個星期遭逢嚴重到極端程度不等的乾旱。

除南澤西地區各郡之外，賓州東部的德拉瓦郡(Delaware)和費城郡(Philadelphia)也因嚴重乾旱而有資格獲得緊急貸款。

緊急貸款的申請截止日期為2025年12月8日。

農業部農場服務局官網有專頁介紹緊急貸款，全名是「緊急農場貸款」(Emergency Farm Loans)，為受到乾旱、洪水、風暴、野火、地震和其他已宣布災害影響的農民和牧場經營者，提供重要的財務協助，旨在迅速復元，在受災期間和災難復原後保持運作。