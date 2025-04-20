1.85億疫情紓困款被取消 賓州加入訴訟

賓州 接獲教育部告知，多所學校共1.85億元聯邦疫情 紓困款被取消，為此，賓州由州長夏皮羅(Josh Shapiro)決定加入全美15州行列，對川普(Donald Trump)政府提訴訟。

教育部兩周前對原本可延期使用新冠救濟金的州發出通知，稱聯邦不依約供款。賓州學校被取消的款項達1.85億元，用途包括學生心理健康、網路服務和暖通空調安裝。

川普1月上任以來，夏皮羅已經第三次起訴川普政府。

新州州長墨菲(Phil Murphy)在內的其他民主黨州長早在一個多星期前就疫情紓困款被取消採取行動，夏皮羅後來才跟進。

最初，聯邦救濟金讓各州於2024年9月前動用，以因應疫情持續影響，但各州教育機構可要求展延適用期；聯邦今年稍早將賓州適用期延至2026年3月。

然而，教育部長麥克曼(Linda McMahon)3月28日下午通知各州，撤銷這些延期承諾。

根據賓州及其他15州與哥倫比亞特官員向紐約聯邦法院提起的訴訟，教育部取消延期適用的通知引發州教育機構和學區 大混亂。墨菲說，各州估計被拖欠的聯邦款項超過10億元。

以賓州學區Reading School District為例，被承諾可獲2000多萬元在3所中學安裝新暖通空調、在7所學校維修建築，這些計畫正進行中。

賓州116個學區、特許學校、中級單位、職業技術中心因聯邦政府改變決定而受影響。

賓州代理教育廳長羅威(Carrie Rowe)在寫給學區管理人員的信中說，在不確定性因素下，各校應考慮立即暫停或終止與尚未取得疫情救助款有關的工程或合約。

麥克曼說，疫情已結束，撥款須撤銷，該起訴訟稱不合法。

捲入這場跨州訴訟的新州等多數州都由都由州檢察長出面，但賓州共和黨檢察長辛迪(Dave Sunday)曾說他不太可能起訴川普政府，夏皮羅後來直接以州長身分提訴訟。