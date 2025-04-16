長城中文學校成功舉辦2025年中文演講比賽

參加演講比賽的同學們一起拍照留念

4月6日，長城中文學校在Lawrence Hall禮堂隆重舉行了年度中文演講比賽。本次比賽吸引了大量學生踴躍報名,也有多名家長自願當裁判。校長姚海蓉宣佈比賽開始,現場氣氛熱烈，掌聲不斷。長城中文學校開辦近30年,歷來重視學生的演講技能,目前有兩個演講班課程,由著名的曾經當過大電視台播音員的張頻老師親自授課。 比賽開始，全體參賽選手與老師們合影留念。

副校長萬應傑先生在賽前指出：「周日的演講比賽，大家盡量都參加，小朋友們的膽量就是通過這樣大大小小的活動鍛鍊出來的，多參與活動好處多多，家長們多鼓勵。」他強調了演講對青少年成長的重要性，引用了丘吉爾、克林頓、奧巴馬等名人的例子，說明演講能力對人生發展具有深遠意義,這也是長城中文學校每年舉辦演講比賽的初衷: 為華人 子弟鍛鍊口才和演講技能,讓他們在今後的人生如虎添翼。

在張頻老師的主持下,演講順序以現場抽籤的形式開始,以顯示比賽的公平性。比賽內容豐富，形式多樣，有的同學背誦唐詩，有的講述旅行經歷，有的分享自己的夢想和文化見解，體現了學生們深厚的中文基礎和獨特的思考能力。例如：鄭凱同學用《真英雄》表達了天地間的渺小感，展現了年僅10歲卻富有哲理的思考；鄧梓琳同學以哪吒為題，慷慨激昂地說出：「前方沒有路，我便踏出一條路！」令人動容；劉浩文同學是混血兒，但深深熱愛漢字與書法，稱其為「世界文化的瑰寶」；高哲講述了寓言《狼來了》，強調「不能欺騙人，否則會有報應」；張昕怡介紹了拼音的來歷，並講解拼音對漢字走向世界的重要作用；劉音希、崔伊娜等同學深入探討了電影、時間、語言演變等話題，展現了極高的思辨能力；年幼的小朋友也不容小覷，如宋傳玥同學背誦《哪吒》詩歌、滕張壯壯朗誦《絕句》，聲音稚嫩卻情感真摯。

此次比賽評委團由10位志願者組成，評分標準包括內容（35%）、技巧（20%）、效果（20%）、流暢度（20%）及時間控制（5%）。評委們在點評中提到：「很多同學帶著自信的笑容登上舞台，雖然有些緊張，但勇敢面對就是成長。」主持人張頻老師還強調了眼神與觀眾交流的重要性，並肯定了同學們的表現和潛力。

在組織方面，學校為每位參賽者精心準備了水和小零食作為小禮物。胡睿威同學協助完成抽籤及禮物發放工作，現場還有兩位小女生擔任報幕司儀，整個活動井然有序。

本次演講比賽的頒獎典禮將與2025屆畢業典禮聯合舉行，共同見證學生們的成長與榮耀。最終確認的完整獲獎名單為：A組（K~3年級）一等獎：盧怡晨，二等獎：滕張壯壯、鄭皖宸。三等獎：施涵瀠、宋傳玥。四等獎：李芊洵。B組（4~6年級）一等獎：鄧梓琳、李瑾萱，二等獎：萬明許，三等獎：鄭愷，四等獎：施宥好。C組（7~9年級及AP中文）一等獎：鄧梓焓、劉音希，二等獎：張潤怡，三等獎：唐子涵、張昕怡，四等獎：劉浩文、高哲、崔伊娜。

此次中文演講比賽，不僅提升了學生們的語言表達能力，更在潛移默化中培養了自信、思辨力與文化認同感。長城中文學校始終致力於通過豐富多彩的活動，將中文教育融入生活，激發學生熱愛中文、傳承文化的熱情。這場語言盛宴畫上圓滿舉辦成功,離不開整個學校所有老師家長和義工們無私地付出。

長城中文學校成立於1996年，是費城 地區最早的中文學校，致力於推廣中文教育和中華文化。2024年9月，長城中文學校搬遷至羅斯蒙特學院（Rosemont College），新校園設施更加完善，為學生提供了更優質的學習環境。學校每周日上課，涵蓋中文教學、SAT 輔導、繪畫和民族舞蹈等文化課程，積極為華人社區提供優質的教育資源。學校官網：www.Greatwall.org，聯繫方式：[email protected]. (照片提供:萬應傑)