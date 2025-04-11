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賓大3學生簽證遭取消 似與抗議活動無關

編譯周芳苑／綜合報導
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在川普總統(Donald Trump)團隊頻頻盯上各大學的國際學生之際，賓州大學(University of Pennsylvania)表示，該校三名學生的留學簽證被吊銷，但似與學生抗議活動無關，校方另獲悉賓大與海關暨移民執法局(ICE)人員衝突及其他簽證撤銷事件的報告，不過未提供細節。

賓大在發給國際學生及學者的電郵中稱，這一波吊銷簽證似乎與「移民身分違規」有關；三名學生持有學生簽證，但其移民身分在聯邦學生和交流訪客資訊系統中已被撤銷，國土安全部(Department of Homeland Security)發出通知。

身為常春藤盟校之一的賓大稱，ICE人員並未因此案進入校園。

移民律師事務所Green and Spiegel費城合夥人科恩(Emily Cohen) 說，如果只是學生簽證被吊銷，不影響美國合法身分，ICE似乎正使用執法資料庫查找曾被逮捕或被採集指紋的人(即使未被判罪) ，而後終止他們在學生和交流訪問者資訊系統中的身份，不只是吊銷學生簽證。

三名學生已被列為非法入境者，可能被拘留並驅逐。科恩稱，這些學生一直保持自己的身份、全時數上學、沒有做錯任何事，ICE 無權終止他們的合法身分。

科恩辦公室正評估每個個案，有些學生針對非法撤銷簽證的作法參與集體訴訟。

紐約時報(New York Times)報導，全美至少147名學生的簽證被吊銷，可能被拘留並驅逐。

賓大共有 6903名國際學生，在大學部和研究所2萬4219名學生中占相當比例。

賓大開設一網站，專為學生提供簽證被吊銷後應採取措施的相關資訊。

學生簽證 賓大 移民

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