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專找老人下手… 社安金詐騙 賓州小鎮老婦損失7萬

編譯俞仲慈／綜合報導
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賓州一位年逾80歲的老婦人誤信詐騙集團設下的圈套，結果被騙走7萬元，損失慘重，賓州警方發布警告，呼籲居民提高警覺，避免成為下一個受害人。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，賓州威斯特摩蘭郡(Westmoreland County)漢普菲爾德(Hempfield Township)一名83歲老婦人向警方報案表示，誤入詐騙集團圈套，被騙走7萬元。

原來被害人接獲不明電話，對方告知因捲入洗錢與販毒案件而遭到社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)調查，要求被害人盡速轉移資產以免被充公。

結果被害人竟不疑有他，遵照詐騙集團的指示，花6萬7034元購買金條並支付2500元給Visa信用卡，老婦人原以為可以洗清罪名，直到發現情況不妙，已經為時已晚。

根據威斯特摩蘭郡(Westmoreland County)地區檢察官辦公室發布新聞稿，受害人向警方坦承，依照詐騙集團指示，將其中部分金條寄至國內其他指定地點，其餘則交給格林斯堡(Greensburg)某處停車場相約見面的陌生男子。

警方與地區檢察官辦公室認為該名被害人的個案，實屬詐騙集團常見手法，呼籲民眾提高警覺，凡是接獲陌生來電，應該立即通知當地執法機構，以確定對方說詞的可信度與合法性，同時強調執法機關絕對不會要求以預付卡作為付款工具。

警方公布的新聞稿還強調，此案是經過精心策劃且專門鎖定老人下手的詐騙手法，質疑並非一起單一事件，呼籲任何經歷過類似騙術的民眾主動與格林斯堡警方聯繫，協助偵辦。

詐騙集團 賓州 SSA

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