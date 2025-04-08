與中共有關公司獲新州快易通合約 引爭議

TransCore獲得新州快易通(E-ZPass)合約引發爭議。(TransCore臉書截圖)

與中國共產黨 政府可能有關係的公司TransCore獲得快易通 (E-ZPass)合約，將負責新州 客服中心運作引發爭議，驅使新州立法禁止包商提供數據給外國對手，藉以保護客戶個資，違者將受處罰。

四名共和黨新州參議員上月24日提出法案，禁止直接、間接受外國對手控制或嚴重影響的企業向該國出售、揭露或提供資料。

一旦法案獲參眾院通過並由州長墨菲(Phil Murphy)簽署立法，違法者將被禁止與州府機構簽約、或者與州府包商簽訂分包合約，這項罰則可能迫使違法者損失數百萬元。

法案推動過程未點名任何一家企業。

不過，新州收費公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)去年10月與TransCore公司簽約，引起官員擔憂； TransCore 總部雖位於田納西州，母公司辦事處卻在新加坡。

擬議法案期藉由堵塞漏洞解決可能出現的問題。共和黨參議員奧斯坎隆(Declan O'Scanlon)說，應該明文規定實體不該與外國顧問分享資訊；一旦完成立法，違法公司將被禁止為國家進行任何工作、申請補助或其他福利。

下一步將由參議會博彩、旅遊和歷史保護委員會審議該法案。

已與快易通簽有八年合約的Conduent抗議，TransCore母公司淡馬錫(Temasek)一名董事會成員曾擔任中國共產黨書記。多位民選官員呼籲，要求對 TransCores進行的背景調查，還有人要求墨菲取消合約。

美國眾議員傑夫范德魯(Jeff Van Drew)日前致函運輸部長達菲(Sean Duffy)時，表達了對司機個人和財務數據的擔憂。TransCore執行長霍爾(Whitt Hall)則回信給范德魯說，TransCore及其母公司ST Engineering與中國共產黨沒有任何關係。

美眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)也擔憂表示，中國法律要求中國企業遵守中共命令，包括移交資料和敏感資訊，TransCore如果保有合約，將可取得新州駕駛的個人資訊，流向美國頭號對手。