美人口增長最多10都會區出爐 紐約、休士頓、達拉斯高居前三

美國人口增長最多的十大都會區。(資料來源╱人口普查局、製表╱黃惠玲)

根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)的最新估計，過去一年內全美人口增長最多的前十大都會區，由紐約奪冠，德州 休士頓、達拉斯緊追在後。前幾年人口負成長的芝加哥 都會區，在國際移民 遷入數量超過國內遷出人口助力下，擠入該榜單的第九名。

統計顯示，從2023年7月1日到2024年7月1日間，位居全美十大人口增長最多都會區的排名，依序為紐約-紐瓦克-澤西市；休士頓-帕薩迪納-伍德蘭茲；達拉斯-沃斯堡-阿靈頓；邁阿密-勞德代爾堡-西棕櫚灘；華府-阿靈頓-亞歷山大；鳳凰城-梅薩-錢德勒；奧蘭多-基西米-桑福德；亞特蘭大-桑迪斯普林斯-羅斯威爾；芝加哥-瑞柏-艾金；西雅圖-塔科馬-貝爾維尤。

延續長期以來的趨勢，全美增長最快的郡縣大多位於南部和西部。德州的哈里斯郡(Harris County)、佛州的邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)和亞利桑納州的馬里科帕郡(Maricopa County)的人口增長最多。田納西州的謝爾比郡(Shelby County)和密蘇里州的聖路易斯市(St. Louis)人口流失最多，分別減少了超過3000人。

排名第九的芝加哥-瑞柏-艾金都會區的人口增長了7萬762人，增幅不到1%。但由於新冠疫情期間的人口下降，該都會區的人口仍低於五年前的水平。2024年，大芝加哥都會區的人口為940萬8576人，低於2020年的945萬4363人。

在芝市處於的庫克郡方面，2023年至2024年間增加了約4萬人，增幅為0.8%，但其人口仍比2020年水平低了1.8%。

人口普查局的人口統計學家懷爾德(Kristie Wilder)表示，「國際移民推升了越來越多的大都會區人口。雖然各地出生率繼續推動整體增長，但淨國際移民的增加抵消了我們在許多地區看到的持續淨國內遷出人口。」

以芝加哥為例，從2022年德州州長亞伯特(Greg Abbott)開始將移民送到芝城以來，已有超過5萬1000個移民來到該市。

這份統計顯示，庫克郡仍穩居全美第二大規模的郡縣，人口接近520萬，僅次於洛杉磯郡。

至於周邊郡縣在2023年至2024年間也出現了小幅增長。其中杜佩琪、肯恩、湖郡、麥克亨利郡、威爾郡的人口增幅均略低於1%。肯德爾郡人口則增加了2.1%。

自2020年以來，全伊州人口下降了0.9%，主要是由於西部和南部多個郡的人口減少了2%至5%。不過，有龐大移民的香檳郡(Champaign County)是例外，自2020年以來該郡人口增加近6000人，增幅為2.9%。

2023年至2024年間，美國人口增長了近1%，是自2001年以來的最快增長。這主要源於移民增加，尤其2023年移民數量達到歷史新高，但在今年的邊境打擊行動下，移民數量已降至25年來的最低水平。