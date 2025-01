保護無證客 新州移民權益團體宣導權利

新總統川普上任後威脅將大規模驅逐非法居住在全美各地的移民 ,新澤西州組織「鋪平道路」(Make the Road New Jersey)提醒,即使是無證移民也受到憲法修正案保護,應確實了解自身權利。

新州 非營利組織「鋪平道路」為好幾個地區移民族群提供服務,包括伊麗莎白(Elizabeth)、帕塞克(Passaic)、帕特森(Paterson) 、紐瓦克(Newark)以及珀斯安博伊(Perth Amboy);該組織法律總監赫爾曼(Lauren Herman) 說,人們很緊張,但已經做好準備。

在美國,非法居民無法享有與美國公民同等權利,但仍受到美國憲法第四修正案(Fourth Amendment of the U.S. Constitution)的保護,該修正案禁止政府進行無理搜索和扣押。

赫爾曼說,在憲法保護下,假如移民及海關執法局」(United States and Customs Enforcement,ICE )人員出現在門口,必須持有搜索令才能進入住宅或企業,應門的人可以不讓該人員進來。

赫爾曼解釋,搜索令有兩種類型。其中,司法搜索令(judicial warrant)由聯邦或州法官簽發,旨在確定因涉嫌犯罪活動而需要搜索的人以及/或者地點;另一項是ICE搜索令,不准ICE人員未經同意而進入某特定地點,但常被用來在街上逮捕人。

新州「鋪平道路」組織也提醒人們有權保持沉默。

赫爾曼說,人們可以不回答問題,尤其是與移民身份有關的問題,還可以記錄所受到的遭遇、並且要求律師在場。

現行聯邦政策禁止ICE人員隨機挑選某人並要求提供公民身份證明;赫爾曼指出,如果想在街上攔住某一個人,不能只因為懷疑該人非法入境,必須有更多理由例如握有犯罪紀錄等等。

聯邦法規禁止ICE人員進入某些敏感地點,除非有迫在眉睫的危險或出於國家安全考量;目前禁止進入的地點包括學校、日間照顧中心、緊急庇護所、醫院、診所、醫生辦公室和禮拜堂。