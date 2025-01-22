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出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

保護無證客 新州移民權益團體宣導權利

編譯周芳苑／綜合報導

新總統川普上任後威脅將大規模驅逐非法居住在全美各地的移民，新澤西州組織「鋪平道路」(Make the Road New Jersey)提醒，即使是無證移民也受到憲法修正案保護，應確實了解自身權利。

新州非營利組織「鋪平道路」為好幾個地區移民族群提供服務，包括伊麗莎白(Elizabeth)、帕塞克(Passaic)、帕特森(Paterson) 、紐瓦克(Newark)以及珀斯安博伊(Perth Amboy)；該組織法律總監赫爾曼(Lauren Herman) 說，人們很緊張，但已經做好準備。

在美國，非法居民無法享有與美國公民同等權利，但仍受到美國憲法第四修正案(Fourth Amendment of the U.S. Constitution)的保護，該修正案禁止政府進行無理搜索和扣押。

赫爾曼說，在憲法保護下，假如移民及海關執法局」(United States and Customs Enforcement，ICE)人員出現在門口，必須持有搜索令才能進入住宅或企業，應門的人可以不讓該人員進來。

赫爾曼解釋，搜索令有兩種類型。其中，司法搜索令(judicial warrant)由聯邦或州法官簽發，旨在確定因涉嫌犯罪活動而需要搜索的人以及/或者地點；另一項是ICE搜索令，不准ICE人員未經同意而進入某特定地點，但常被用來在街上逮捕人。

新州「鋪平道路」組織也提醒人們有權保持沉默。

赫爾曼說，人們可以不回答問題，尤其是與移民身份有關的問題，還可以記錄所受到的遭遇、並且要求律師在場。

現行聯邦政策禁止ICE人員隨機挑選某人並要求提供公民身份證明；赫爾曼指出，如果想在街上攔住某一個人，不能只因為懷疑該人非法入境，必須有更多理由例如握有犯罪紀錄等等。

聯邦法規禁止ICE人員進入某些敏感地點，除非有迫在眉睫的危險或出於國家安全考量；目前禁止進入的地點包括學校、日間照顧中心、緊急庇護所、醫院、診所、醫生辦公室和禮拜堂。

移民 ICE 新州

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