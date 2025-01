新州港口丟油廢料 2希臘船運遭罰340萬

美國新澤西州 地區檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for the District of New Jersey)稱,艾文國際公司(Avin International)、 克里蒂紅寶石特殊海事企業(Kriti Ruby Special Maritime Enterprises)兩家希臘船運業者,日前承認在新州 港口丟棄油廢料,遭法官判處罰款340萬元。

這兩家希臘船運公司在紐瓦克(Newark)聯邦法院認罪,違反「防止船舶污染法」(Act to Prevent Pollution from Ships, APPS),同意因隱瞞在新州海岸非法傾倒含油廢物而被處以340萬元罰款。

丟棄油廢料的船舶是機動油輪 Motor Tanker Kriti Ruby,2022年5月至9月期間由艾文國際公司擁有、克里蒂紅寶石公司負責營運,在美國、歐洲和非洲之間運送石油 產品,停靠在佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)一個港口以及新州伍德布里奇(Woodbridge)塞瓦倫地區(Sewaren)一個石油碼頭。

依法,像 Motor Tanker Kriti Ruby 這樣的機動油輪應採取措施防止石油從船上洩漏到水中,而且船員必須保存紀錄簿,確實追蹤含油廢物移動和處置。

然而,在該船舶資深工程主管指示下,船員無視法規,將油料廢棄物從船上倒入水中;聯邦檢察官指出,船員們還被指示隱藏傾倒廢物的用具,而且偽造石油紀錄簿(Oil Record Book)掩飾不法行為。

Motor Tanker Kriti Ruby 油輪57歲總工程師阿薩利斯 (Konstantinos Atsalis)5月間承認參與非法傾倒油廢料,船上另一工程師因偽造紀錄隱瞞污染被判入獄。

新州地區檢察官辦公室稱,除支付刑事罰款,這兩家希臘公司還將向國家魚類和野生動物基金會(National Fish and Wildlife Foundation)支付125萬元社區服務費;此外,兩公司相關人士被判五年緩刑,期間將接受環境合規計畫的監督,以確保未來切實遵守法規。