我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

新州港口丟油廢料 2希臘船運遭罰340萬

編譯周芳苑／綜合報導

美國新澤西州地區檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for the District of New Jersey)稱，艾文國際公司(Avin International)、 克里蒂紅寶石特殊海事企業(Kriti Ruby Special Maritime Enterprises)兩家希臘船運業者，日前承認在新州港口丟棄油廢料，遭法官判處罰款340萬元。

這兩家希臘船運公司在紐瓦克(Newark)聯邦法院認罪，違反「防止船舶污染法」(Act to Prevent Pollution from Ships, APPS)，同意因隱瞞在新州海岸非法傾倒含油廢物而被處以340萬元罰款。

丟棄油廢料的船舶是機動油輪 Motor Tanker Kriti Ruby，2022年5月至9月期間由艾文國際公司擁有、克里蒂紅寶石公司負責營運，在美國、歐洲和非洲之間運送石油產品，停靠在佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)一個港口以及新州伍德布里奇(Woodbridge)塞瓦倫地區(Sewaren)一個石油碼頭。

依法，像 Motor Tanker Kriti Ruby 這樣的機動油輪應採取措施防止石油從船上洩漏到水中，而且船員必須保存紀錄簿，確實追蹤含油廢物移動和處置。

然而，在該船舶資深工程主管指示下，船員無視法規，將油料廢棄物從船上倒入水中；聯邦檢察官指出，船員們還被指示隱藏傾倒廢物的用具，而且偽造石油紀錄簿(Oil Record Book)掩飾不法行為。

Motor Tanker Kriti Ruby 油輪57歲總工程師阿薩利斯 (Konstantinos Atsalis)5月間承認參與非法傾倒油廢料，船上另一工程師因偽造紀錄隱瞞污染被判入獄。

新州地區檢察官辦公室稱，除支付刑事罰款，這兩家希臘公司還將向國家魚類和野生動物基金會(National Fish and Wildlife Foundation)支付125萬元社區服務費；此外，兩公司相關人士被判五年緩刑，期間將接受環境合規計畫的監督，以確保未來切實遵守法規。

石油 新州 新澤西州

上一則

佛州民狀告州府 指化石燃料侵犯憲法權

下一則

夏威夷生活費高 報告：1/3家庭考慮搬離

延伸閱讀

非法改建新州餐館租給低收入、無證客 佛州男遭控罪

非法改建新州餐館租給低收入、無證客 佛州男遭控罪
對俄國石油實施新制裁 白宮認不會衝擊全球市場

對俄國石油實施新制裁 白宮認不會衝擊全球市場
戴你唱歌，愛樂迎春 新年歌舞音樂會等您來—新州愛樂合唱團主辦

戴你唱歌，愛樂迎春 新年歌舞音樂會等您來—新州愛樂合唱團主辦
法案遲未完成 新州學校雪假 無法遠距上課

法案遲未完成 新州學校雪假 無法遠距上課

熱門新聞

住在辛辛那提的小珠，日前住家遭祝融燒毀，她的另一半嚴重燒傷。(小珠提供)

住家遭大火燒光 華人屋主重傷 俄州家庭亟待援助

2025-01-08 10:41
密蘇里州堪薩斯市大雪。(周密提供)

暴風雪席捲 中西部積雪盈呎 華府、維州、馬州停班停課

2025-01-06 09:40
研究中發現，佛州東南部的數十座豪華公寓及酒店等建築正以驚人的速度下沉。(美聯社)

佛州東南數十棟豪華建物 驚人速度下沉

2025-01-05 14:08
大華府地區的風雪，使許多學區7日繼續停課。(歐新社)

大雪低溫 大華府區學校 續放雪假

2025-01-07 09:23
佛州邁阿密男子帕夫洛夫斯基(Alexander Pavlovsky)在澤西市(Jersey City)曾是餐廳(如圖)的建築物裡，非法建造20多間個單元出租。(google map)

非法改建新州餐館租給低收入、無證客 佛州男遭控罪

2025-01-10 13:34

BBB：網路購物連5年登詐騙王座 AI犯罪愈來愈多

2025-01-09 13:58

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼