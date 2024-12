大紐約區台灣主流教師聯誼會 分享教學成果

大紐約區臺灣主流教師聯誼會每年開會分享新知。(記者孫影真/攝影)

大紐約區台灣主流教師聯誼會日前在紐澤西長丘圖書館(Long Hill)召開會議,邀請西東大學語言文學文化系教授陳東東主講新書創作歷程,後由華語教師暑期研習團分享訪台成果。紐約台北辦事處教育組主任楊敏玲、新澤西中文學校協會董事長戴松昌、華研基金會會長余振超與近40名教師出席會議。

陳東東介紹她的新書「A Hybrid Approach to Teaching Chinese through Digital Humanities, ALL, and Project-Based Learning」是首部從理論與實踐兩個層面,探討數位人文、電腦輔助語言學習和計畫導向語言學習三大領域融入中文教學的專著,會中詳細說明核心模型與角色,並舉實例,為新世代學習者提供了嶄新的學習模式。

西東大學語言文學文化系教授陳東東主講新書理念。(記者孫影真/攝影)

下半場由會長歐瑪麗與七名教師研習團團員,展示7月訪台行程,該研習由教育部 與大紐約台灣主流教師聯誼會合辦,於7月1日至12日在國立台灣師範大學國語教學中心,邀請教育專家專題講座,分享最新教學理念,團員表示,其中的語音分析工具等AI 技術應用結合AI教學平台,對教學有極大幫助。

文化參訪包括採茶、原住民歷史探索,大稻埕藍染手作體驗和九份山城之旅,豐富的行程激發了教師們對連結華語教學與台灣文化的興趣,共有來自美國的20多位中文教師參加。

華語教師暑期研習團分享訪台成果。(記者孫影真/攝影)

楊敏玲表示,教育部基於「台美教育倡議」,致力推動台美華語文教育交流與合作,教育組樂於提供轄區主流學校的中文教師中文教學資源與網絡,也樂於協助轄區美國K-12學校與台灣中小學進行交流,建立姐妹校,有興趣的老師們可和教育組聯繫。

余振超介紹了華研基金會將在2025年1月2日開始收件的年度簡報比賽信息,歡迎高中學生組隊參賽,詳情可電郵: [email protected]。戴松昌樂預告2025年7月加州 主流教師創新會將訪紐澤西,和大紐約台灣主流教師聯誼會共同主辦年會,屆時希望教師們共襄盛舉。