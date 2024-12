新冠、流感病例增 新州最大醫院系統 恢復戴口罩規定

新澤西州最大醫院系統RWJ Barnabas Health重新啟動戴口罩的規定。(RWJ Barnabas Health臉書截圖)

有鑑於新冠病毐(COVID-19)感染未停、流感病例增加,新澤西州 最大醫院系統RWJ Barnabas Health重新啟動戴口罩 的規定,即日起, 該系統旗下14個醫療中心都要求所有訪客戴上口罩。

RWJ Barnabas Health表示,所有訪客「都應該」(are expected)佩戴合適口罩。

此外,RWJ Barnabas Health指出,新冠病毐或者流感病毐等任何病毒檢測一旦呈陽性、或者過去 10 天內接觸過病毒感染者,都應遠離人群。

疫苗廣泛普及已將近四年,如今,新冠病毒相關的死亡人數已經很少,但根據新澤西州線上數據,今年新州 仍有超過10萬人新冠病毒檢測呈陽性。

新州11 月 1 日起已停止追蹤全州有多少人因感染新冠住院。

2020年和2021年初新冠疫情最嚴重時,新州70家醫院多達 6000人因感染病毒而接受治療;新州累計3萬6000多人因新冠病毐或者新冠病毐相關原因死亡。

RWJ Barnabas Health系統內的14家醫院如下:

1.新不倫瑞克兒童醫院(Children's Specialized Hospital, New Brunswick);2.位於貝爾維爾的克拉拉馬斯醫療中心(Clara Maass Medical Center, Belleville);3.湯姆斯河社區醫療中心(Community Medical Center, Toms River);4.利文斯頓庫柏曼巴拿巴醫療中心(Cooperman Barnabas Medical Center, Livingston);5.澤西市醫療中心(Jersey City Medical Center)。

6.位於朗布蘭的奇蒙茅斯醫療中心暨溫特伯格兒童醫院( Monmouth Medical Center and The Unterberg Children's Hospital, Long Branch);7.萊克伍德蒙茅斯醫療中心南區(Monmouth Medical Center Southern Campus, Lakewood);8.紐瓦克貝斯以色列醫療中心暨新澤西兒童醫院(Newark Beth Israel Medical Center and Children's Hospital of New Jersey)。

9.默瑟郡漢密爾頓羅伯特伍德約翰遜大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton, Mercer County);10.位於新布朗士的維克羅伯特伍德約翰遜大學醫院和百時美施貴寶兒童醫院(Robert Wood Johnson University Hospital and The Bristol-Myers Squibb Children's Hospital, New Brunswick)

11.羅威羅伯特伍德約翰遜大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital Rahway);12.薩默維爾市薩默塞特羅伯特伍德約翰遜大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital Somerset, Somerville);13.湯姆斯河RWJ巴拿巴健康行為健康中心(RWJBarnabas Health Behavioral Health Center, Toms River);14.伊麗莎白特里尼塔斯地區醫療中心(Trinitas Regional Medical Center, Elizabeth)。