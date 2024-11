新州最佳小學 帕特森資優學校奪冠

帕特森資優學校名列新州最佳小學。(帕特森資優學校臉書截圖)

美國知名媒體「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)公布2025年度新澤西州 最佳小學排行榜,位於大城市帕特森(Paterson)28學區 (School No. 28)的帕特森資優學校 (Paterson Academy of the Gifted & Talented, PAGT)榮登榜首。

新州 排名第二、三的小學依序是位於普林斯頓 (Princeton)的普林斯頓特許學校(Princeton Charter School)和位於韋斯特菲爾德(Westfield)的華盛頓小學(Washington Elementary School)。

28學區是帕特森資優學校的所在地;學區官員指出,該校招收2至8年級學生。

帕特森學校校長紐厄爾(Laurie W. Newell)透過聲明說,教職員工的奉獻精神和學生辛勤努力共同打造一個體現卓越的學習環境。

帕特森資優學校的八成學生均來自低收入家庭,其中53%的學生為西語裔,亞太裔學生比率為21%,其他20%為非裔,白人僅占比6%。

28學區也招收中學生,在「美新世界報導」另一份2025年排行榜上被譽為新州最佳中學。

這次的排名依據包括各校在全新州數學和英語/語言藝術測驗中取得熟練成績的學生百分比、不同社會經濟人口的學生各項表現,大致上來說,貧困或少數族裔學生表現優於同儕的學校獲得更佳評分與排名。

「美新世界報導」使用美國教育部數據,針對全美包括特許學校在內的7萬9000所中小學進行評估,在各州進行排名。

如果基本評分相同,將依「師生比率」(teacher-to-student)決勝負。

美新世界報導教育總編輯瓊斯(LaMont Jones) 表示,2025年最佳中小學排行榜為家長提供一個依據,用以評估學校如何提供高品質教育,以及如何為學生未來成功做好準備;研究顯示,學生較低年級學業表現是日後上高中甚至受更高教育時成功的要素。

「美新與世界報導」另有年度高中排行榜,該榜單考慮更多數據,包括科學成績、大學先修課程和國際文憑課程。