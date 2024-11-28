我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

新州最佳小學 帕特森資優學校奪冠

編譯周芳苑／綜合報導
帕特森資優學校名列新州最佳小學。(帕特森資優學校臉書截圖)
帕特森資優學校名列新州最佳小學。(帕特森資優學校臉書截圖)

美國知名媒體「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)公布2025年度新澤西州最佳小學排行榜，位於大城市帕特森(Paterson)28學區(School No. 28)的帕特森資優學校 (Paterson Academy of the Gifted & Talented, PAGT)榮登榜首。

新州排名第二、三的小學依序是位於普林斯頓 (Princeton)的普林斯頓特許學校(Princeton Charter School)和位於韋斯特菲爾德(Westfield)的華盛頓小學(Washington Elementary School)。

28學區是帕特森資優學校的所在地；學區官員指出，該校招收2至8年級學生。

帕特森學校校長紐厄爾(Laurie W. Newell)透過聲明說，教職員工的奉獻精神和學生辛勤努力共同打造一個體現卓越的學習環境。

帕特森資優學校的八成學生均來自低收入家庭，其中53％的學生為西語裔，亞太裔學生比率為21％，其他20％為非裔，白人僅占比6％。

28學區也招收中學生，在「美新世界報導」另一份2025年排行榜上被譽為新州最佳中學。

這次的排名依據包括各校在全新州數學和英語/語言藝術測驗中取得熟練成績的學生百分比、不同社會經濟人口的學生各項表現，大致上來說，貧困或少數族裔學生表現優於同儕的學校獲得更佳評分與排名。

「美新世界報導」使用美國教育部數據，針對全美包括特許學校在內的7萬9000所中小學進行評估，在各州進行排名。

如果基本評分相同，將依「師生比率」(teacher-to-student)決勝負。

美新世界報導教育總編輯瓊斯(LaMont Jones) 表示，2025年最佳中小學排行榜為家長提供一個依據，用以評估學校如何提供高品質教育，以及如何為學生未來成功做好準備；研究顯示，學生較低年級學業表現是日後上高中甚至受更高教育時成功的要素。

「美新與世界報導」另有年度高中排行榜，該榜單考慮更多數據，包括科學成績、大學先修課程和國際文憑課程。

學區 新州 新澤西州

上一則

華府公校入學人數近10萬 16年來新高

延伸閱讀

疫情至今學生成績仍停滯 英數尤甚

疫情至今學生成績仍停滯 英數尤甚
長島區域化計畫 紐約州教育廳：不會強制執行

長島區域化計畫 紐約州教育廳：不會強制執行
沒熱水、缺食物 新州1療養院遭勒令改善

沒熱水、缺食物 新州1療養院遭勒令改善
7天內5頭熊遭撞死 新州德拉瓦水峽警戒

7天內5頭熊遭撞死 新州德拉瓦水峽警戒

熱門新聞

隨著網購成為趨勢，包裹失竊情形也不斷增長。(pexels)

網購旺季來臨 包裹失竊最多城市、快遞公司排名出爐

2024-11-22 09:43
華府地區的聯邦政府員工超過37萬名，川普上台後計畫大舉裁員的聲明，多少影響員工心情。(特派員黃惠玲／攝影)

川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

2024-11-20 12:08
密西根，一頭鹿躍到公路上。示意圖。美聯社

寒冬打獵 3密西根男子心臟驟停死亡

2024-11-21 15:32
新州有包括普林斯頓大學等多所名校。(普林斯頓大學臉書)

工作機會少 生活成本高 新州人才紛紛逃離

2024-11-20 17:00
預定重啟的賓州三哩島（Three Mile Island）核電廠。（路透）

賓州三哩島核電廠將重啟 1979核災事故居民心有餘悸

2024-11-24 09:54
國家氣象局預測，芝加哥地區今年入冬後的第一場雪將在20日晚間到21日清晨降下。(本報檔案照片)

初雪報到 氣象預測芝城今晚迎入冬第一場雪

2024-11-20 08:58

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級