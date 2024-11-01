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新州慈善音樂會演出 籌款助貧困家庭

記者劉偉／新州報導
We Are the World慈善音樂會在普林斯頓市Hun School圓滿落幕。(記者劉偉／攝影)
We Are the World慈善音樂會在普林斯頓市Hun School圓滿落幕。(記者劉偉／攝影)

李霞音樂工作室、Music Unite和Homefront共同打造的「We Are the World」慈善音樂會，日前在Breen Performing Arts Center at Hun School登場，當天活動所籌集款項，將捐贈給HomeFront公益組織，以幫助貧困家庭。

音樂會在李霞少兒合唱團動情演唱的美國國歌拉開帷幕。紫竹團隊接著帶來了中國民樂《喜洋洋》和《金蛇狂舞》。悠揚的二胡聲、歡快的笛聲，伴隨著古箏和打擊樂，將觀眾帶入了節日的喜慶氛圍。

整場晚會節目豐富多彩，張迎潮和沈巧的男女聲二重唱《山歌好比春江水》將粗獷與高亢完美地融為一體；郭洪寶與許雪榕的《女兒情》聲情並荗。《中國好聲音》美國賽區冠軍薛藝銘以百老彙的實力詮釋了經典曲《Imagine》。Music Unite主席Sophia Feng演唱了爵士風格的《Fly Me to the Moon》，訴說著對未來美好的憧憬。

鋼琴王子劉瀚博的鋼琴獨奏《拉赫馬尼諾夫音樂瞬間》如同一場音樂的夢幻之旅，隨後劉瀚博又演唱了《You Raise Me Up》，Music Unite成員Elise Hwang小提琴獨

奏《帕格尼尼隨想曲》也同樣讓人驚艷。

晚會最強的組合是著名五弦中提琴演奏家楊依諾的中提琴與普林斯頓大學音樂總監Vince DiMura教授的鋼琴合奏《The Hotel Ritz》和《Czardas》。小有名氣的Izaiah Young以深情而富有感染力的嗓音，演唱了《God Sees All》。著名女高音歌唱家李霞老師在壓軸獻唱《蘆花》。

主辦方在感謝工作人員的同時，也特別感謝此次音樂會的贊助商和支持者。

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