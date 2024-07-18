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經費有著落 新州地稅退稅8月中旬寄出

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州ANCHOR房地產稅退稅方案再度取得州府預算資助，預料今年度退稅時程及操作模式與去年雷同，政府8月中旬前將發通知信給合格屋主和租戶，收信者不必申請便可自動收到退稅。

ANCHOR方案最初於2021 年度實施，預料今年合格屋主和租戶退稅金額將與去年相同，屋主、租戶最高額各 1500元、 450元，年長屋主和租戶者可額外獲250元。

今年度退稅時程和相關作法料將與去年相似。去年，ANCHOR退稅方案涵蓋範圍超過130 萬居民。

多數合格屋主和房客將收到通知信，不必申請即可自動收到退稅，未收到通知信的人當中，多半收到申請資料包，綠色包給屋主、紫色包給租戶。這些郵件可望8月底陸續寄達。

ANCHOR網站 2021 年啟用，未收到資料包而必須申請的人可上網申請；該系統可查詢進度。改名、婚姻或生活狀況改變等相關人須提交紙本申請，申請表格可從網站下載。

去年，多數合格居民被告知可望11月1日之前收到退稅；今年因大選在即而潛藏變數，由民主黨控制的新州國會所有120個席位都將有人競選。

去年第一筆ANCHOR退稅款，是在10月12日直接存入合格者銀行帳戶。

展望明年，ANCHOR 方案與「老年人地稅」 (Senior Freeze)、「留住新州」等地稅方案(Stay NJ)相互整合，可能因此有重大改變；這些福利預計2026年首次發放，不過，必須要在明年夏季新财年新州預算獲得資金。

ANCHOR方案的英文全名是Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters，新州國稅廳(Division of Taxation)官網已張貼公告稱，ANCHOR方案旨在為該州擁有或租賃房產作為主要居所並滿足一定收入限制的居民提供房地產稅減免；目前的ANCHOR 福利申請季是以2020年居住地、收入和年齡為依據。

退稅 新州 預算

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