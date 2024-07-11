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全美最佳STEM高中 新州高科技高中奪冠

編譯周芳苑／綜合報導

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新排名，新澤西州位於蒙茅斯郡(Monmouth County)林克羅夫特的特殊高中「高科技高中」」(High Technology High School)榮登全美 500 所最佳理工科高中( STEM) 排行榜榜首。

美國新聞與世界報導根據 2022 年參加並通過數學和科學進階先修課程(Advanced Placement，AP)考試的學生百分比，從2024 年全美最佳高中當中列出前 500名最佳理工科高中 。

排名前五的新州理工科高中都是郡立職業技術學區開辦的磁性高中(magnet high school，又稱重點高中)或特殊高中(specialized high schools)。繼「高科技高中」之後的，另四所學校依了是「愛迪生學院磁性學校」(Edison Academy Magnet School)；「生物技術高中」(Biotechnology High School)；「伯根郡學院高中」(Bergen County Academies)；「聯合郡磁性高中」(Union County Magnet High School)。多數特殊高中要求學生參加入學考試才能入學。

躋身全美前五大理工科高中的新州高中只有「高科技高中」，其他都位於其他州。包括亞利桑納州的 BASIS Peoria和BASIS Chandler、北卡羅來納州的吉爾福德早期高中(Early College at Guilford)、維吉尼亞州的托馬斯·傑斐遜科學技術高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)。

在新州傳統入學的高中當中，最佳理工科高中是普蘭斯堡(Plainsboro)的西温莎平原北高中(West Windsor-Plainsboro High School North)，全美排名 58 。

美國新聞與世界報導稱，大學理事會(College Board)的AP課程讓有意願且在學術上做好準備的高中生能提早修習大學程度課程並獲得學分、進而跳過大學入門課程。

新州 特殊高中 新澤西州

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