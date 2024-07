讓2未成年兒子修屋頂 賓州老闆爸遭罰6萬

賓州 佩里郡(Perry County) 工程包商S&L Roofing, Gutters and Siding老闆讓自己12、14歲的兒子參與屋頂工作,被勞工部 罰款6萬多元。

賓州勞工和工業局(Pennsylvania Department of Labor and Industry)告知美國勞工部有關該企業老闆的少年兒子做屋頂工作後,勞工部職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)檢查人員隨即展開調查。

OSHA認定,公司老闆兩位未成兒子使用不正確設定的伸縮梯和氣動射釘槍,身處可能受傷害的危險之中,違反聯邦法規;OSHA 表示,這一家公司老闆6月間在梅坎尼克斯堡地區(Mechanicsburg) 一棟公寓大樓屋頂上工作時,也讓兩個孩子參與,冒著從高處墜落的生命危險。

OSHA對這一家承包商發傳票 ,涉及五項安全違規行為,其中兩次行為被視為故意違規,根據聯邦法規規定,擬議罰款額為6萬4759元。

OSHA哈里斯堡(Harrisburg)地區主任錢伯斯(Kevin T. Chambers) 表示,讓兒童參與屋頂工作是非法的,尤其讓他們在沒有防墜落保護的情況下從事屋頂工作更令人不安;每年全美有數百名工人從高處墜落身亡,更多人遭永久性致殘傷害。S&L Roofing、Gutters and Siding卻無視強制性的聯邦法規。

這家位於利物浦鎮的公司S&L Roofing,已經有13年歷史,該公司在2023年也曾被賓夕法尼亞州安全檢查員點名。