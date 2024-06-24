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新州理工、普林斯頓 獲Money全美5星大學

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西理工學院獲Money雜誌評選為最高榮譽的5星大學。(新澤西理工學院官網)
新澤西理工學院獲Money雜誌評選為最高榮譽的5星大學。(新澤西理工學院官網)

「金錢」(Money)網站最新的全美大學年度排行榜出爐，新澤西州兩所大學獲5顆星最高榮譽，包括新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology, NJIT)以及普林斯頓大學(Princeton University)，兩校在全國排名均位列前 7%。

新州另有四所大專院校獲4.5顆星，包括拉馬波學院(Ramapo College）、新布倫斯維克羅格斯大學(Rutgers University-New Brunswick)、史蒂文斯理工學院 (Stevens Institute of Technology) 以及新澤西學院(and The College of New Jersey)。

「金錢」紙本刊物 2019 年停刊，但其網站繼續年年發布大學排行榜，針對全美745所大專院校，根據其學生畢業比例、學費成本以及畢業生收入等因素評選為學生提供最佳價值的學校。

有鑑於多年來名次排名誇大各校之間的差異，「金錢」去年改採星等評級，以1至5顆星為各校評等。

新州並非所有大專院校都在評鑑之列。該網站表示，未納入評選的學校未達標準入學率或畢業率、也未提供足夠數據。

新澤西理工學院是公立大學，與私立普林斯頓大學同獲最高榮譽5顆星，並列為新州最有價值的學校。

NJIT亞裔校長林竹進(Teik C. Lim)說，這份評級肯定該校教育的品質和價值，這所學校既有吸引力又負擔得起。

錢雜誌排名依據包括各校錄取率、以及 2024-25 學年學費和校園住宿的預估總費用，此外，還列出納入平均經濟援助計劃後的全年就讀總費用。

新澤西州 新州 亞裔

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