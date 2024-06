費城變裝皇后說故事 觀眾數創金氏紀錄

費城一家LGBTQ+出版刊物創下金氏世界紀錄,其舉辦的變裝皇后(示意圖)故事時間擁有最多的觀眾。(pexels)

費城 一家LGBTQ +出版刊物創下金氏世界紀錄,其舉辦的變裝皇后故事時間擁有最多的觀眾。

1日由「費城同志 新聞」(Philadelphia Gay News)主辦、旅遊機構「拜訪費城」(Visit Philadelphia)贊助的活動中,幾名變裝皇后在費城的國家憲法中心(National Constitution Center)為263人說故事。

費城同志新聞創始人兼出版者西格爾(Mark Segal)說:「考慮到幾個州有許多負面立法,主要針對跨性別和變裝皇后社群,我們認為費城展現與其他地方截然不同之處是相當重要的。」

他補充說:「我一直在想,『我們做到了,做了這個不可思議的破紀錄行動,這正是美國的精神:追求幸福』。」西格爾是LGBTQ+權利運動人士,曾參與1969年石牆暴動(Stonewall riots)。

根據主辦單位的消息,在驕傲月首日,成人與小孩在現場聚集,聆聽幾名變裝皇后說故事,故事包括「Twas the Night Before Pride」、「Elmer」、「The Family Book」、「Kevin the Unicorn: It's Not All Rainbows」。

活動家兼表演者布列塔妮.林恩(Brittany Lynn)在費城帶領和組織變裝皇后故事時間計畫近十年的時間,他表示,這些書的主題圍繞著愛、多樣性和接納。

Visit Philadelphia發言人表示,由於活動的性質和聯邦政府發布關於LGBTQ+活動的警告,這次活動需要採取額外的安全預防措施,預防措施包括「謹慎考慮」何時以及如何宣傳活動。

根據有線電視新聞網(CNN)先前的報導,上個月聯邦調查局(FBI)和國土安全部發出警告,隨著驕傲月來臨,外國恐怖組織和他們的支持者可能以LGBTQ+活動和場所為目標。