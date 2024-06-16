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費城變裝皇后說故事 觀眾數創金氏紀錄

編譯徐薏茹／綜合報導
費城一家LGBTQ+出版刊物創下金氏世界紀錄，其舉辦的變裝皇后(示意圖)故事時間擁有最多的觀眾。(pexels)
費城一家LGBTQ+出版刊物創下金氏世界紀錄，其舉辦的變裝皇后(示意圖)故事時間擁有最多的觀眾。(pexels)

費城一家LGBTQ+出版刊物創下金氏世界紀錄，其舉辦的變裝皇后故事時間擁有最多的觀眾。

1日由「費城同志新聞」(Philadelphia Gay News)主辦、旅遊機構「拜訪費城」(Visit Philadelphia)贊助的活動中，幾名變裝皇后在費城的國家憲法中心(National Constitution Center)為263人說故事。

費城同志新聞創始人兼出版者西格爾(Mark Segal)說：「考慮到幾個州有許多負面立法，主要針對跨性別和變裝皇后社群，我們認為費城展現與其他地方截然不同之處是相當重要的。」

他補充說：「我一直在想，『我們做到了，做了這個不可思議的破紀錄行動，這正是美國的精神：追求幸福』。」西格爾是LGBTQ+權利運動人士，曾參與1969年石牆暴動(Stonewall riots)。

根據主辦單位的消息，在驕傲月首日，成人與小孩在現場聚集，聆聽幾名變裝皇后說故事，故事包括「Twas the Night Before Pride」、「Elmer」、「The Family Book」、「Kevin the Unicorn: It's Not All Rainbows」。

活動家兼表演者布列塔妮．林恩(Brittany Lynn)在費城帶領和組織變裝皇后故事時間計畫近十年的時間，他表示，這些書的主題圍繞著愛、多樣性和接納。

Visit Philadelphia發言人表示，由於活動的性質和聯邦政府發布關於LGBTQ+活動的警告，這次活動需要採取額外的安全預防措施，預防措施包括「謹慎考慮」何時以及如何宣傳活動。

根據有線電視新聞網(CNN)先前的報導，上個月聯邦調查局(FBI)和國土安全部發出警告，隨著驕傲月來臨，外國恐怖組織和他們的支持者可能以LGBTQ+活動和場所為目標。

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