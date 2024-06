華夏合唱團熱情邀請大家來欣賞我們的仲夏音樂會,時間是2024年6月23日(星期天)下午3點,地點在 Morristown Unitarian Universalist Fellowship, 地址是 21 Normandy Heights Road, Morristown, NJ 07969。音樂會至少有三大看點。其一,當然是華夏合唱團高水準的混聲合唱。其二,特邀著名新澤西 星韻兒童合唱團參演,他們稚嫩而美麗的童聲曾經征服了整個美國的東海岸。其三,是今年4月獲得第七屆美國星光青少年才藝大賽音樂劇13-17歲組比賽一等獎16歲的秦小雅。

多年來,華夏合唱團致力於演唱高難度、高藝術水準的混聲合唱,曲目涵蓋中西、傳統與現代。除了合唱之外,我們還為大家獻上小提琴獨奏,小合唱,舞蹈,獨唱等精彩節目。合唱指揮是朱彥斌(Conrad Chu)先生,鋼琴伴奏是范翠育(Shirley Fan)女士。

特邀參加這次音樂會的新澤西星韻兒童合唱團是小提琴教育家、童聲合唱團資深指揮家沈曉星女士創立並指導的,他們曾連續五年參加新澤西交響樂 團的中國新春音樂會的演出,給觀眾留下了深刻的印象。這次觀眾還將欣賞到近年來獲獎無數的秦小雅的獨唱。秦小雅自幼學習聲樂,曾參加過多個兒童合唱團。現在Westminster Conservatory of Music 的Honor Music Program 系統學習聲樂等課程。熱愛音樂也熱愛孩子的朋友們,請不要錯過這個難得的機會!

The Funding has been made possible in part by funds from Morris Arts through the New Jersey State Council on the Arts/Department of State, a Partner Agency of the National Endowment for the Arts.(華夏合唱團宣捷報道)