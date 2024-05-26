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「紅龍蝦」餐廳破產 賓州檢長籲消費者盡早使用禮卡、積分

編譯周芳苑／綜合報導
賓州檢察長亨利警告，持有紅龍蝦餐飲業者禮卡、優惠券、忠實顧客積分或其他獎勵的顧客應及早使用。(紅龍蝦臉書截圖)
賓州檢察長亨利警告，持有紅龍蝦餐飲業者禮卡、優惠券、忠實顧客積分或其他獎勵的顧客應及早使用。(紅龍蝦臉書截圖)

海鮮連鎖餐廳紅龍蝦(Red Lobster)聲請破產賓州檢察長亨利(Michelle Henry)警告，持有該餐飲業者禮卡、優惠券、忠實顧客積分或其他獎勵的顧客應及早使用。

許多餐飲業者因為財務陷入困境而面臨倒閉風險。

檢察長辦公室並且在聲明中補充，顧客應該造訪紅龍蝦網站查看，了解所在地分支餐廳目前的運作狀態、追蹤未來的關閉訊息以及可能發生的時間。

消費者如果在兌換優惠券、禮卡或者其他獎勵或促銷活動時遇到問題，可致電1-800-441-2555聯絡檢察長辦公室的消費者保護局(Bureau of Consumer Protection)。

紅龍蝦1968創立，是全美最大的連鎖海鮮餐廳，雖然打著老字號品牌，然而，Chipotle、潘娜拉麵包(Panera Bread)等連鎖店以更快、更便宜的模式經營，紅龍蝦備感壓力，近20年來營運陷困境，負債95億，再也支撐不住， 19日晚間終於依破產法第11章聲請破產。

據媒體報導，紅龍蝦破產程序旨在簡化營運、關閉門市並尋求出售品牌，在這段期間，旗下的600家門市將繼續營運。

不過，餐飲諮詢專家艾倫(Aaron Allen)認為，在破產程序中，紅龍蝦據點應會縮減三分之一至二分之一，許多潛在買家即使買了也不會繼續營業。

紅龍蝦在不預警情況下聲請破產，消費者擔心手中持有的禮卡、忠實顧客積點等會不會隨之失效。

破產 賓州

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