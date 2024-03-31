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冬季風暴侵襲 大西洋城業者促海灘加速補沙

編譯周芳苑／綜合報導

大西洋城(Atlantic City)是知名賭場觀光勝地，除了賭場林立，更少不了悠閒海灘；但眼看著夏季一日日逼近，這座城市的大西洋因飽受冬季風暴接連好幾周侵襲，導致水太多、沙子太少，業者面臨大挑戰，迫切要求沙灘補給。

位於最北端的三個賭場海洋賭場度假村(Ocean Casino Resort)、度假村(Resorts)以及硬石(Hard Rock)高層正向聯邦政府和州政府施壓，要求加速進行本應於去年完成的沙灘補給計劃(beach replenishment project)。

負責監督補給計畫的美國陸軍工兵團(U.S. Army Corps of Engineers)稱，新的沙子最快夏末才會送達海灘。

在這樣的情況下，賭場業者擔心今夏營運將欠缺足以吸引旅遊的基本要素。

大西洋城一直以擁有海灘美景自豪，認為這是有別於其他賭場地區的致勝要素，少了沙灘將難以吸引遊客和賭徒。

硬石總經理桑普森(Mike Sampson)說，遊客到大西洋城最主要的是要享受海灘和木板路(Boardwalk)，今夏缺沙必然充滿挑戰；硬石的海灘吧因冬季風暴完全被破壞，一部分被沖入大海。

大西洋城賭城尚未從新冠疫情中復原。九家賭場中僅三家的實體賭場營業規模比2019年疫情爆發前多。

網路賭博和體育博彩挹注收入，但必須與技術平台和體育博彩等合作夥伴分享，實體賭場仍是核心業務，亟須恢復海灘景觀。

海洋賭場(Ocean Casino) 去年夏天斥資60萬元用卡車運送沙子並傾倒在海灘上，今年狀況更糟糕。

大西洋城上次於2020年獲得沙子補入沙灘。

今年沙灘補充成本預計要3000萬元，將獲聯邦資金2500萬元，州政府僅支付極小比例。

政府承包流程緩慢，無法快速解決問題。 美國陸軍工程兵團發言人羅切特(Stephen Rochette)說，沙灘補充工程預訂4或5月招標，今年夏或秋天開始施工；大西洋城北部海灘侵蝕速度比其他海灘快，正在研究看看是否可以在專案設計中添加改善工程。

新州賭場協會主席詹南托尼奧(Mark Giannatonio)說，業者希望至少部分計畫可於初夏進行。

疫情 觀光 聯邦政府

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