知名勝家縫紉機 新州百年舊廠區大火 無人傷亡

新澤西州伊麗莎白工業園區5日發生大火，位於該園區內的前勝家縫紉機百年工廠部分廠房也被波及。圖為起火後園區內濃煙蔽天。(美聯社)

勝家縫紉機(Singer Sewing Machine)上百年舊工廠座落的新澤西州 一工業園區5日發生火災，100餘名消防人員奮力救火，紐約市 也出動消防船相助，所幸無人傷亡。

起火工業園區所在的伊麗莎白市市長鲍威治(J. Christian Bollwage)表示，凌晨約5點30分，一名路人向有關單位報告火災；起火時大樓內沒有人。

鲍威治說，兩座屋頂和一道牆倒塌，不過，火災發生在最靠近海濱的幾座建築物中，最古老的標誌性部分未受到波及。

這場火災警戒等級達四級，是伊麗莎白市緊急應變最高級數，除了新州消防員大動員，各地消防部門也前來支援，紐約市便出動消防船協助滅火。

發生火災的大型工業複合區位於紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)以南，與紐約市史泰登島 (Staten Island)隔水相望，起火時可從曼哈頓看到濃煙。

鲍威治說，大火可能要一段時間才能全部撲滅，將盡快開始調查起火原因。

1873年，勝家縫紉機公司在該園區購買32英畝土地蓋工廠，長達一個多世紀在當地生產家喻戶曉的縫紉機，曾是全球擁有最多人力的單一廠區。

勝家工廠曾是工業革命重鎮，據英國網站 www.singersewinginfo.co.uk，該廠房於戰時被軍方徵用，兩次世界大戰期間重新裝備，為軍用飛機和機械產製彈藥和零件。

二次大戰期間，彈藥對鋼鋁需求不斷增加，勝家1942年到1945年停止生產縫紉機；戰後則每年生產1萬台縫紉機，工人多達4萬人。