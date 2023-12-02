賓州5麥當勞加盟商 童工工作超時挨罰

賓州五家麥當勞餐廳的加盟業主，因僱用未成年人且工作嚴重超時，遭聯邦勞工部指控違反童工法並開罰。(美聯社)

賓州五家麥當勞 餐廳的加盟業主，因為雇用未成年人工作且嚴重超時，遭聯邦勞工部 (U.S. Department of Labor)指控違反童工法並開罰。

據匹茲堡地方電視台KDKA報導，設在蔓越莓鎮(Cranberry Township)、由保羅·斯威尼(Paul Sweeney)和梅根·斯威尼(Meghan Sweeney)擁有並經營的Endor Inc.公司，遭勞工部調查發現雇用34名14至15歲的兒童，不但工時超長，上下班時間也超過法律規定，因此違反聯邦童工法規。

KDKA報導指出，發現違反童工法行為的Endor Inc.所屬麥當勞加盟餐廳，有兩家位於克里昂郡(Clarion County)、一家位於布魯克維爾鎮(Brookville)、一家位於彭蘇唐尼鎮(Punxsutawney)，另一家位於聖瑪麗市(St. Mary's)。

依照勞工部規定，未成年人打工，從勞工節到隔年6月1日的學年期間，上午7時以前和晚上7時以後不得工作；從6月1日到勞工節的暑假期間，下班時間可延長到晚上9時。但上學日不得超過3小時，非上學日不得超過8小時，上學期間周間工作總時數不得超過18小時。

在上述地點打工的童工，上班時間都超出法律規定範圍。

「速食店為年輕人提供了取得寶貴工作經驗的機會，但聯邦法律確保這機會的代價不是犧牲他們的教育 或福祉，」勞工部官員杜蒙特(John DuMont)告訴媒體，「『公平勞動標準法』(Fair Labor Standards Act)允許培養工作經歷，但限制14歲至15歲青少年的工作時間，並在雇主不遵守法律時做出懲處。」

報導指出，斯威尼夫婦及Endor, Inc.被處以2萬6000元民事罰款。

2022年匹茲堡也有多家麥當勞加盟店，因為讓14歲至15歲兒童加班以及安排13歲兒童上夜班而觸法被罰款。