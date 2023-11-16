賓州殺人犯越獄期間犯下盜竊、持槍等多罪 檢方起訴

9月間越獄兩周的殺人犯卡瓦坎特，13日被檢方以入室盜竊等多項新罪名，正式起訴。(美聯社)

據美聯社報導，賓州 被判刑定讞的殺人犯卡瓦坎特(Danelo Cavalcante)在關押期間趁機逃獄，歷經兩周逃亡，還是被警方緝捕歸案，檢方13日針對逃犯新犯下的盜竊、入室盜竊等多項罪名提訴。

檢方13日以入室盜竊、非法侵入、盜竊和持有槍支等重罪，以及盜竊和收受贓物等多項輕罪，正式將他起訴。

賓州檢察長亨利(Michelle Henry)透過聲明表示：「被告使盡一切必要手段越獄，並躲避警方追捕，犯下的罪狀造成對公眾的威脅。」

9月間越獄兩周的殺人犯卡瓦坎特，13日被檢方以入室盜竊等多項新罪名，正式起訴。(美聯社)

警方透露，卡瓦坎特逃獄後，9月1日潘斯伯里鎮(Pennsbury township)有鎮民報警指稱住家被外人潛入，但沒有物品失竊；不過直到卡瓦坎特落網，仍才確認他身上查獲的一把刀械以及背包、睡袋、襯衫和刮鬍刀等用品都是從該鎮民家中偷來。

另外9月9日，卡瓦坎特被目擊者發現，駕駛一輛白色廂型車逃亡，隨後證實廂型車是從波科普森鎮(Pocopson Township)竊走的贓車。

第二天，警方循線找到被卡瓦坎特丟棄的廂型車，並接獲費城 西北方，約30哩處的南考文垂鎮(South Coventry Township)一位鎮民報案，指稱疑似逃犯的男子潛入家中車庫，偷走裝有10發子彈的0.22口徑長槍，並表示當該名男子企圖逃往山上樹林時，他持手槍朝對方一連發射三、四發子彈。

據了解，34歲的卡瓦坎特於2021年4月，當著前女友黛博拉‧布蘭道(Deborah Brandao)兩名年幼孩子面前，將其刺死，犯案後還企圖潛逃回祖國巴西，最後在維吉尼亞州 落網，被判處終身監禁定讞。

隨後在等待轉移至州立監獄時，趁機翻牆越獄，賓州警方發動大規模緝捕行動並封鎖道路，連學校也被迫暫時關閉，警方還呼籲居民關好門窗，保持警戒，直到卡瓦坎特9月13日落網，才讓社區居民鬆了一口氣。