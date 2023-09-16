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新州「安樂死」僅限州民 鄰州癌末病患控告違憲

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州2019年立法允許「安樂死」，但適用對象僅限本州居民。(路透)
新澤西州2019年立法允許「安樂死」，但適用對象僅限本州居民。(路透)

新澤西州2019年制定醫療協助末期病患死亡法(Medical Aid in Dying for the Terminally Ill Act)，允許「安樂死」，但適用對象僅限本州居民；賓州費城德拉瓦州兩名癌末患者指，該法違反他們的憲法權，和新州兩名醫生聯合控告新州政府。

訴狀指出，這種跨州限制，等於剝奪了美國憲法規定人民具有的「生命、自由、財產和程序正義」權利。

現年43歲的費城居民習莉(Andrea "Andy" Sealy)，從2017年起就和4期乳癌搏鬥，她說，賓州沒有醫藥助死法，希望能夠到新州「展現自主權，然後安然離世。能夠確保在生命最後階段不用無謂受苦，我內心的焦慮不安就會減輕很多。」

德拉瓦州威名頓市79歲的高瓦托斯(Judy Govatos)因淋巴癌4期，受不了臨終關懷醫院藥物治療後的激烈反應，自認死前會「極端痛苦」。他說：「我不要在恐懼中死去。」

高瓦托斯2014年確診罹癌，「我要臨死前可以很確定的說，很高興有機會活在這奇妙世界，向家人朋友道別說，我愛你們。」

新州法律規定，醫生須先獲取病患的駕照、稅表等證明居所的文件，確定求醫者是新州居民，才能提供助理死亡服務。

新州莫瑞斯鎮醫生帕西克(Deborah Pasik)和坎登郡臨終關懷中心醫學主任布萊曼(Paul Bryman)說，他們加入這場官司，因為有外州病患向他們求助，卻不得不回絕，否則自己執醫的資格不保，還可能成為刑事被告。

當初提案立法的前州議員柏濟鍥里(John Burzichelli)說，原告的說法不無道理，「我們歡迎別州前來求助生育醫療服務的女性，理當同樣看待這問題。」

新州 費城 德拉瓦州

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