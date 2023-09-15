新州馬瓦地標酒店 改建倉庫

新州博根郡的馬瓦喜來登飯店即將遭拆除，改建成兩座大型倉庫。(取材自臉書)

新州博根郡(Bergen County)地標性的22層樓馬瓦喜來登飯店(Sheraton Mahwah Hotel)即將遭拆除，改建成兩座大型倉庫；馬瓦喜來登飯店目前也已經因此向州政府提交解雇91名員工通知。

根據該飯店8月向新澤西州勞工 廳提交的通知，馬瓦喜來登飯店將會於12月15日前解雇旗下員工。

該飯店建於1986年，占地100多畝，位置靠近紐約邊境，在17號、287號和202號公路旁；根據馬瓦市(Mahwah)市長維索基(Jim Wysocki)，該飯店是馬瓦市最大的建築物。

維索基告訴新澤西先鋒報(NJ Advance Media)：「我覺得它很美麗，是本市地標性建築物。在那裡看不到肯定會很奇怪。」他補充指出，喜來登飯店在此建成時，馬瓦市最高的建築物只有三層樓高。

維索基表示，該飯店在2012年被指定為辦公園區，且飯店多年來一直都將部分空間出租作為辦公室；當疫情 爆發時，隨著員工開始遠端工作，在這裡的公司行號也跟著消失。市長補充到，目前，企業租用方面只占飯店約30%的空間。

維索基表示，飯店雖然一直都能自我維持，但對目前擁有飯店的Crossroads開發公司來說，來自住房和企業的收入並不符合利益，且該空間在工業和倉庫用途上的需求更強勁。他補充到，該空間在1961年到1980年，是福特汽車公司旗下一家大型裝配廠的所在地。

維索基指出，城市規劃委員會將於下周召開會議，聽取Crossroads開發公司將飯店重新開發為倉庫的計畫，以及拆除該建築物會對環境的影響。