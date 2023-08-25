佯稱中獎需付手續費 新州男詐財400萬元

新澤西州一名男子三年來以訛稱中獎等手法，向被害人騙取400多萬元。(美聯社)

新澤西州 一名男子三年來使用種種行騙手法，包括向受害人訛稱中了彩劵，先後共騙取了400多萬元，最終被捕及控罪。

26歲的騙徒埃斯特拉達(Pablo Estrada)來自新州 佛羅倫薩(Florence)，日前在肯登(Camden)聯邦地方法院承認多項洗錢罪。

法庭文件顯示，被告由2020年8月至2023年1月期間作出連串詐騙 活動，對象主要是長者。

他的詐騙手法主要是訛稱中了彩劵。他會先向受害人發出短訊通知，說他們贏了一大筆錢，但在收取獎金之前要先付一定的手續費。當他收了費用後，馬上將之轉到他控制的多個銀行帳戶。

控方指出，被告將騙來所得轉入的銀行帳戶，均與其控制的兩家公司Vital Solutions LLC及Futura Consulting LLC 有關，主要用來洗錢。但在調查期間，被告聲稱這兩家公司沒有收到轉帳資金，只是提供諮詢服務，經調查後證實是虛假說法。

至於受害人因一時貪念付了費用後，便沒法聯絡到被告，最後自然是「未發財，先破財」，此時才知道受騙。控方未有透露有多少人上當。

除了利用訛稱中了彩劵行騙外，被告還有其他種種行騙手法，但檢控辦公室未說明詳情。

埃斯特拉達的量刑聆訊定於12月19日。