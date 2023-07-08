慈濟新澤西獎學金頒獎典禮 六月溫馨情 讓愛延續於學子

慈濟美國新澤西 分會於六月份舉辦年度獎學金頒獎典禮，得獎者在家人的陪伴下前往領獎。今年提出獎學金的申請人有53位，其中包括新澤西（New Jersey）、德拉瓦州 （Delaware)、費城 （Philadelphia）等地的公立高中學校，共有19位成績優異的高中應屆畢業生，經過小組初審、複審、家訪、回饋，最後才獲得這項獎項。有感於近年物價飆升，今年調整了獎金數額，同時得獎者如果在大學四年仍需要獎學金援助，可以向慈濟申請。入圍者除了要努力獲得優異的成績之外，還需要在能力範圍之內承擔50小時的志工訓練，讓得獎者除了在學校學習知識之外，也能啟發他們日後在人生路上的每一步，讓他們時刻牢記要懷著善念與善行，延續愛讓更多社會善心人士共同響應。

典禮在莊嚴溫馨的氣氛中進行，就讀於佛羅里達大學的沈佳萱從小就是慈濟人文學校的學生。因為正值暑假期間有空閒，她就接過了今年度獎學金頒獎的主持重任，台風穩健又不失活潑，讓觀眾印象深刻。

在六月十日的獎學金頒獎活動結束後，慈濟還陸續接到當日由於一些原因而不能夠出席活動的6位得獎同學的電話，他們都不約而同地表示願意在六月十九日到新澤西分會親自領取獎學金。

十九日的下午，在新澤西分會二樓的靜思書軒，執行長張慈今及副執行長周濟躬再次為得獎者頒發獎學金，同時互動茶敘。得獎學生藉著領獎因緣可以進一步瞭解慈濟的四大志業，在介紹中都很感動志工持之以恆的善行。

兩位得獎的女同學阿維娜·龐薩(Aviana Ponce)和艾琳·伯得里(Erin Beaudry)表示，很開心可以親自到慈濟會所接受這份榮耀，感恩所有慈濟人給予的愛和關懷。阿維娜感恩慈濟的協助，也向慈濟致謝，她進一步地瞭解到慈濟是全球性慈善組織，所以她也決定要努力效仿志工精神幫助他人，實現助人的目標。艾琳感恩慈濟的獎學金，這對她未來的學業有很大幫助，她也很榮幸能夠與許多志工見面，瞭解到更多關於慈濟的故事，同時再次感恩能得到這項獎項，她會努力使世界變得更美好。