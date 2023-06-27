缺少救生員 新州海洋郡海灘今夏關閉

新澤西州海洋郡官員敬告遊客今夏別到當地海灘游泳，因為當局招不到救生員。(Getty Images)

新澤西州 海洋郡(Ocean County)官員敬告遊客今夏別到當地海灘游泳 ，因為當局招不到救生員。

比奇伍德(Beachwood)透過自治市、警局網站和多個社群媒體 平台刊登徵才廣告後，只收到一名救生員投履歷，當局甚至向地方中學及其他機構徵求應徵者。

官員在官網上發布，「考量所有人的安全，自治市呼籲民眾今年不要去海邊游泳，對於那些只想坐在沙灘上欣賞風景的，你們可以繼續。希望明年會有更多人應徵救生員。」

海洋郡官員表示，2024年的救生員徵聘開始後，他們將負擔應徵者考取相關執政的費用，並祭出相對可觀時薪。

負責管轄該郡救生員業務的警長德馬爾科(Glen A. DeMarco)表示，今年夏季，救生員的招聘時薪落在15元到17元不等，救生員隊長時薪17元，隊員時薪15元，往年通常有五到六人應徵。

德馬爾科表示，「救生員不到五人，就不能維持整個夏季海水浴場安全開放」，去年的救生員並未再次應徵，「許多有經驗的救生員在完成學業後，到別處應徵，或改變就業志向。」

這不是新州第一次因為救生員不足而關閉海灘，2021年也曾發生過類似狀況。

過去幾年來，許多新澤西州的海灘、湖泊和池塘都難以聘雇救生員，許多單位加薪找人，部分海灘的時薪漲到20元以上，另有部分地區的海灘當局為救生員制定基本工資。

新澤西州國家公園最近宣布再次廣招救生員，應徵者年齡下限為15歲，符合資格者可受訓成為合格救生員，但不會被要求坐在高腳椅上負責全場安全。