鄉音合唱團應邀參演“東西薈萃”音樂會
鄉音合唱團（Edison Chinese Chorus）日前應邀參加在新澤西州South Brunswick的Grace Presbyterian教堂舉辦的“東西薈萃”音樂會。為這場總共2小時的音樂會呈上了精彩的“東方”部分，不但合唱了多首中華傳統曲目，還帶來了中國舞蹈、戲曲、器樂等形式多樣的節目，受到了現場觀眾的高度評價，既為該教堂的年度募捐活動貢獻了力量，又為弘揚中華文化添加了濃墨重彩的一筆。
當天，鄉音合唱團派出了40多位團員。首先登場的是大合唱《茉莉花》、《歌聲與微笑》。隨著鋼琴家范翠玉的伴奏聲響起，團員們放開歌喉、深情演繹，在中國國家一級指揮張椿和的精湛又不失活潑的指揮下，多聲部之間旋律豐富和諧、音色圓潤融合、節奏精准恰當贏得了現場觀眾的熱烈掌聲。
隨後，京劇《貴妃醉酒》、藏族舞《夢見你的那一夜》、小提琴齊奏維瓦爾第的《A小調協奏曲》、女生合唱《悲歎小夜曲》和男生合唱《酒神》等精彩表演把“東西方不同形式的美”淋漓盡致地展現了出來。
《茉莉花》、《歌聲與微笑》這兩首中國經典曲目，鄉音合唱團還將在今年9月30日在“世界文化節”上演唱。該節今年將首次來到美國，於9月29日至10月1日在華盛頓特區國家廣場舉行，預計將吸引來自180多個國家的各領域人士參與。聯合國第8任秘書長潘基文、多位現任和前任國家元首、美國國會議員等將出席此次文化節。除了在現場向數以萬計的觀眾展示各國文化外，今年的文化節還將通過網路向全球2000萬觀眾進行直播。文化節組委會將為大紐約地區參加合唱的華人提供往返華盛頓的巴士接送，歡迎有興趣的華人踴躍報名，共鑲盛舉（聯繫方式見後）。
“鄉音合唱團”一直致力於弘揚中華文化、促進族裔間交流，同時也非常看重“服務於社區、奉獻於社區”這一理念，自成立以來為新澤西各地的老年中心義務演出了近200場。鄉音合唱團由來自各行各業的註冊團員160餘人組成，旗下的“愛迪生愛樂樂團”（Edison Philharmonic Orchestra ）是完整的雙管建制交響樂團，有70多名成員。兩團專業藝術人士達40余人，堪稱北美最具規模和實力的華人藝術團之一。
兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明。意者請電團長樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]。【文字提供 劉坤喆】
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