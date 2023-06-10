6月3日，鄉音合唱團應邀參演“東西薈萃”音樂會

鄉音合唱團（Edison Chinese Chorus）日前應邀參加在新澤西州 South Brunswick的Grace Presbyterian教堂舉辦的“東西薈萃”音樂會。為這場總共2小時的音樂會呈上了精彩的“東方”部分，不但合唱了多首中華傳統曲目，還帶來了中國舞蹈、戲曲、器樂等形式多樣的節目，受到了現場觀眾的高度評價，既為該教堂的年度募捐活動貢獻了力量，又為弘揚中華文化添加了濃墨重彩的一筆。

當天，鄉音合唱團派出了40多位團員。首先登場的是大合唱《茉莉花》、《歌聲與微笑》。隨著鋼琴家范翠玉的伴奏聲響起，團員們放開歌喉、深情演繹，在中國國家一級指揮張椿和的精湛又不失活潑的指揮下，多聲部之間旋律豐富和諧、音色圓潤融合、節奏精准恰當贏得了現場觀眾的熱烈掌聲。

隨後，京劇《貴妃醉酒》、藏族舞《夢見你的那一夜》、小提琴齊奏維瓦爾第的《A小調協奏曲》、女生合唱《悲歎小夜曲》和男生合唱《酒神》等精彩表演把“東西方不同形式的美”淋漓盡致地展現了出來。

《茉莉花》、《歌聲與微笑》這兩首中國經典曲目，鄉音合唱團還將在今年9月30日在“世界文化節”上演唱。該節今年將首次來到美國，於9月29日至10月1日在華盛頓特區國家廣場舉行，預計將吸引來自180多個國家的各領域人士參與。聯合國 第8任秘書長潘基文、多位現任和前任國家元首、美國國會議員等將出席此次文化節。除了在現場向數以萬計的觀眾展示各國文化外，今年的文化節還將通過網路向全球2000萬觀眾進行直播。文化節組委會將為大紐約地區參加合唱的華人 提供往返華盛頓的巴士接送，歡迎有興趣的華人踴躍報名，共鑲盛舉（聯繫方式見後）。

“鄉音合唱團”一直致力於弘揚中華文化、促進族裔間交流，同時也非常看重“服務於社區、奉獻於社區”這一理念，自成立以來為新澤西各地的老年中心義務演出了近200場。鄉音合唱團由來自各行各業的註冊團員160餘人組成，旗下的“愛迪生愛樂樂團”（Edison Philharmonic Orchestra ）是完整的雙管建制交響樂團，有70多名成員。兩團專業藝術人士達40余人，堪稱北美最具規模和實力的華人藝術團之一。

兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明。意者請電團長樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]。【文字提供 劉坤喆】