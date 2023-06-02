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搭郵輪遭警逮補 關6天才知抓人

編譯陳韻涵／綜合報導

紐約市女子亞雷里斯‧李維拉(Yarelis Rivera)表示，她2019年與孩子搭乘郵輪過聖誕假期時，遭警方持拘捕令帶下船，關押在新澤西州監獄六天後才發現抓錯人並釋放。

NJ.com報導，這宗2月16日向新州休士頓郡高等法院提出的訟案，控告休士頓與康柏蘭郡矯治署，以及新州矯治署疏於監督。

2019年12月20日，39歲的李維拉帶孩子搭乘皇家加勒比海(Royal Caribbean)的海洋國歌(Anthem of the Seas)郵輪，當天早上6時30分，她們吃完早餐，她把孩子送回特等艙後，海關及邊境保護局(CBP)官員告訴她，依據康柏蘭郡的逮捕令拘捕她，隨後帶她下船。

李維拉被押在航港局數小時，她看到逮捕令上寫著通緝犯是新州居民，而李維拉從未住在新州。

被關押的數日期間，儘管她多次呼叫，都沒有任何執法人員理她。 

李維拉表示，她被帶到休士頓郡監獄時，沒有捺指紋也未被告知法律權益，更沒機會與律師交談。

到監獄後，她被拍攝囚犯大頭照，發給囚服和編號，並在監牢裡等康柏蘭郡的官員來接她，而她「害怕極了」。

在休士頓監獄待三天後，李維拉引起一名獄警注意，且這名獄警相信她的說法，但告訴她仍必須被移送康柏蘭郡監獄，畢竟逮捕令是由康柏蘭郡簽發。

12月24日，李維拉的手腕、腰和腳踝都被上銬，移送康柏蘭郡。 

訴狀指出，其中一名矯治官顯然相信原告的說法並要求下屬檢查她的指紋，「可能抓錯人」；指紋掃描後，螢幕上出現巨大紅X，「康柏蘭郡監獄的所有人都嚇到了」。

李維拉告知獄警說要申訴後，他們又把她關起來，直到12月26日才放人。

訴狀指出，獄方給了她前往紐約市的巴士車票，但並未道歉也未開立抓錯且關錯人的證明。

她花費六小時回到紐約，卻在大西洋城巴士站扭傷腳踝，往後兩周只能拄枴杖走路；之後還必須接受心理諮商，治療焦慮症，且看到警察就害怕。

監獄 休士頓 新州

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